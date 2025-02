Meghan soll Auslöser für Prinz Harrys Familienstreit sein

Die Beziehung zwischen Prinz Harry (40) und der britischen Königsfamilie scheint zerrütteter denn je zu sein, und ein neuer Bericht setzt Herzogin Meghan (43) ins Zentrum der Spannungen. Wie aus dem Buch "Yes, Ma'am: The Secret Life of Royal Servants" des Autors Tom Quinn hervorgeht, soll Meghan maßgeblich an den Spannungen zwischen Harry und seiner Familie beteiligt sein. Laut Aussagen von Palast-Insidern habe Meghans Unzufriedenheit mit der kleinen, aber durchaus luxuriösen Unterkunft "Nottingham Cottage" auf dem Gelände des Kensington Palace eine Kettenreaktion ausgelöst. Ihrer Meinung nach seien die Größe und Ausstattung des Hauses "herabwürdigend" gewesen.

Das Anwesen, das Harry und Meghan nach ihrer Hochzeit bezogen, umfasst 123 Quadratmeter – dennoch fühlte sich Meghan darin offenbar benachteiligt. In ihrer Netflix-Dokumentation hatte sie sich bereits kritisch über die Wohnverhältnisse geäußert: "Kensington Palace klingt sehr königlich... aber Nottingham Cottage war so klein." Tom Quinns Aussagen zufolge fürchtete Meghan, dass Harry von seiner Familie systematisch benachteiligt werden würde und sie in der öffentlichen Wahrnehmung nicht denselben Stellenwert wie William (42) und seine Familie hätten. Diese Beobachtungen und Meghan selbst sollen Harry dazu bewegt haben, seine Rolle in der Königsfamilie stärker zu hinterfragen und seine Kritik öffentlich zu machen.

Harry und Meghan haben sich bereits mehrfach öffentlich zu ihrer schwierigen Zeit als aktive Mitglieder der Royal Family geäußert, zuletzt in ihrer Netflix-Dokumentation sowie in Harrys Memoiren "Reserve". Das Paar lebt inzwischen mit seinen beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) in Montecito, Kalifornien, wo es sich weit entfernt von den Pflichten des Palastes ein neues Leben aufgebaut hat, wo sie jedoch aktuell um ihren Promi-Status zu kämpfen scheinen. In Interviews betont Harry immer wieder, wie froh er sei, Meghan an seiner Seite zu haben, denn sie habe ihm geholfen, sein eigenes Glück zu finden – auch wenn das bedeutete, mit seiner Familie zu brechen.

