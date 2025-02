So ist das Leben als Neu-Mama für Schauspielerin Alice Dwyer

Alice Dwyer und ihr Ehemann Sabib Tambrea wurden vergangenes Jahr zum ersten Mal Eltern. Eigentlich hält sich die Schauspielerin mit privaten Infos über ihr Privatleben zurück, doch am Donnerstag gewährte die Schauspielerin bei der Berlin Opening Night einen seltenen Einblick in ihr neues Leben als Mama. "Das ändert alles, aber es ist wunderbar!", plauderte sie gegenüber Gala mit einem strahlenden Lächeln aus.

Vergangenen März bestätigten die beiden Schauspieler gegenüber Bild, Eltern zu werden. Im Juli verkündeten sie dann, dass ihr Kind auf der Welt sei. Mit einem liebevollen Schnappschuss in der Natur bedankten sich Alice und Sabib kurz darauf bei ihren Fans für die zahlreichen Glückwünsche. "Die vielen Fragen wird das kleine Wesen irgendwann selbst beantworten – so es denn will", erklärten Alice und Sabin (40) dazu, und machten deutlich, ihr Kind weiterhin vor der Öffentlichkeit schützen zu wollen.

Alice und Sabin sind seit über einem Jahrzehnt ein Paar und haben 2018 geheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zu "Ma Folie". Im Gespräch mit Gala schwärmte die 37-Jährige von ihrer Beziehung zu dem "Ku’damm 56"-Star: "Durch meinen Ehemann und die Jahre, die damit einhergehen, wenn man älter wird, ist Liebe tatsächlich toller, als ich früher dachte, und das hat ganz viel mit Vertrauen und einem Aufbauen von einer Beziehung zu tun."

Instagram / sabintambrea Sabin Tambrea und Alice Dwyer, Juli 2024

Getty Images Alice Dwyer and Sabin Tambrea, 2025 in Berlin

