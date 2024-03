Sabin Tambrea und Alice Dwyer werden zum ersten Mal Eltern!

Sabin Tambrea (39) und Alice Dwyer werden Eltern! Nach vermehrten Gerüchten bestätigt das Schauspielerpaar nun gegenüber Bild, dass es ein Kind erwartet. Sabin und Alice lernten sich bei den Dreharbeiten zum Film "Ma Folie" kennen und lieben. Inzwischen sind sie seit mehr als zehn Jahren zusammen und seit 2018 verheiratet. Details zu der Schwangerschaft wollen die beiden Filmstars vorerst nicht verraten. Bei ihren neusten Auftritten war jedoch bereits ein leichter Babybauch bei der werdenden Mama zu erkennen. Allgemein halten sich die beiden Stars eher bedeckt und geben nicht viel aus ihrem Privatleben preis: "Viele Kollegen posten Fotos von ihrer Hochzeit. Wir wollten das nicht, denn dieser Tag hat nur uns und unseren Liebsten gehört", äußert sich Alice gegenüber Gala.

Sowohl beruflich als auch privat scheint das Paar sehr glücklich zu sein: "Meine Frau bestätigt mich nicht in meiner Kleinheit, sondern unterstützt mich im Wachstum. Und ich bin ihr dankbar, dass sie meinen Blick aufs Leben um ihre Perspektive erweitert", schwärmt Sabin im Interview mit Bunte und fügt hinzu: "Das ist das größte Geschenk, das mir als Mensch gemacht werden konnte."

Alice ist bereits seit 25 Jahren im Geschäft und hat schon bei vielen erfolgreichen Produktionen mitgewirkt. Laut Gala war sie sich bereits als Neunjährige sicher, die Schauspielerei zu ihrem Beruf machen zu wollen und ließ sich über die Jahre hinweg nicht davon abbringen. Heimlich bewarb sie sich bei einer Schauspielagentur und spielte nur zwei Jahre nach ihrer Aufnahme ihre erste Hauptrolle in dem Film "Anna Wunder". Der deutsch-rumänische Schauspieler Sabin Tambrea war bereits auf der Bühne, der Leinwand und im TV zu sehen und konnte durch sein Talent am Klavier in seiner Jugend mehrere "Jugend musiziert"-Preise abräumen. Außerdem ist er bekannter Autor und bringt 2024 sein zweites Buch auf den Markt.

Sabin Tambrea

Alice Dwyer

