Alice Dwyer und Sabin Tambreas erstes Baby ist auf der Welt!

Was für schöne Nachrichten von Alice Dwyer und Sabin Tambrea (39). Die beiden Schauspieler sind zum ersten Mal Eltern geworden! Das bestätigt nun das Management des "Ku'Damm 56"-Darstellers gegenüber Bunte. "Alle sind wohlauf und genießen das Kennenlernen", heißt es zudem in dem Statement. Weitere Details zu ihrem Babyglück sind nicht bekannt – auch den Namen, das Geschlecht oder wann genau ihr Kind das Licht der Welt erblickt hat, wollen die frischgebackenen Eltern noch nicht mit der Welt teilen.

Der 39-Jährige und seine Partnerin halten sich ohnehin sehr bedeckt, was ihr Privatleben angeht. Sie geben nur selten Einblicke in ihr Leben im Netz – vorrangig teilen die beiden Schnappschüsse von ihrer Arbeit am Set. Auch dass die beiden ein Kind erwarten, teilten Alice und Sabin nicht persönlich mit ihren Fans. Nachdem lange spekuliert worden war, bestätigte die Pressesprecherin des Ehepaares gegenüber Bild, dass ihre Familie bald größer wird.

Alice und Sabin hatten sich bei den Dreharbeiten zu dem Film "Ma Folie" kennen und lieben gelernt. Inzwischen gehen sie schon seit mehr als zehn Jahren zusammen durchs Leben und sind seit 2018 verheiratet. Wie glücklich der Schauspieler mit seiner Liebsten ist, wurde im Interview mit Bunte deutlich. "Meine Frau bestätigt mich nicht in meiner Kleinheit, sondern unterstützt mich im Wachstum. Und ich bin ihr dankbar, dass sie meinen Blick aufs Leben um ihre Perspektive erweitert. Das ist das größte Geschenk, das mir als Mensch gemacht werden konnte", schwärmte er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice Dwyer und Sabin Tambrea, Partner

Anzeige Anzeige

action press Sabin Tambrea

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Sabin und Alice äußern sich zu ihrem Babyglück? Nein, sie genießen ihr Glück lieber im Privaten. Ja, bestimmt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de