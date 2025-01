Packt Anna-Carina Woitschack im Dschungel über ihren Ex aus?

Schon seit der ersten Staffel gilt das Dschungelcamp als echte Schatzkiste der gelüfteten Geheimnisse. Auch die neue Staffel, die in zwei Wochen anläuft, könnte wieder recht spannend werden – besonders für Schlagerstar Stefan Mross (49)! Seine Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (32) ist nämlich unter den Kandidaten, und wie Bild erfahren haben will, möchte sie dort alles auspacken, was sie anzubieten hat. Angeblich soll sich die Musikerin von RTL das Recht zugesichert haben, in der Ausstrahlung nicht zensiert zu werden. Sie soll angeblich alles vor der Kamera sagen dürfen, egal was.

Seit 2022 versuchen die beiden schon, sich scheiden zu lassen – bisher sind sie jedoch nicht auf einen Nenner gekommen. Immer wieder kocht der Rosenkrieg neu auf, und sie werfen sich in den Medien einige Sticheleien an den Kopf. Im Jahr 2023 hielt Anna ihrem Ex sogar vor, eine Alkoholsucht zu haben, und plauderte gegenüber dem Blatt aus: "Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen […], denn allein schafft er es nicht, vom Alkohol loszukommen." Außerdem soll sich Stefan auch in einer finanziellen Krise befinden, die unter anderem dazu geführt habe, dass sich die baldigen Ex-Eheleute vor Gericht bisher nicht einigen konnten. All das könnte Anna im australischen Busch weiter aufdecken.

Die Schlagersängerin hat also so einige Geheimnisse im Gepäck. Doch die Zeit im Dschungel wird auch nicht ganz ohne sein – und dass die Challenges wirklich herausfordernd sind, weiß auch Anna. Auf Instagram erklärt sie während einer Fragerunde, dass sie nicht unbedingt Angst habe. "Angst wäre das falsche Wort. Angst habe ich nicht, es wäre eher großer Respekt vor diesem Experiment, vor dieser Challenge 'Dschungelcamp'", gesteht sie dennoch. Sie beschrieb sich selbst zwar eher als "Schisshase" mit vielen Ängsten, meinte jedoch: "Aber diese Ängste möchte ich ja auch überwinden und an meine Grenzen gehen oder vielleicht auch ein bisschen über die Grenzen hinaus."

Anzeige Anzeige

ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im Oktober 2022 in Leipzig

Anzeige Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Anzeige Anzeige