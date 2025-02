Neuanfang in Polen: Anna und Gerald Heiser verlassen Namibia

Anna (34) und Gerald Heiser (39) lassen ihr Leben in Namibia hinter sich! Wie die Zweifach-Mama in einem emotionalen Statement auf Instagram verkündet, verkaufen sie und ihr Mann ihre Farm im Süden Afrikas, um in ein neues Kapitel ihres Lebens aufzubrechen. "Es war nicht meine Entscheidung, sondern Geralds. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, warum er diesen Weg gehen möchte. Und nach unzähligen Gesprächen, schlaflosen Nächten und vielen Emotionen fühlt es sich mittlerweile richtig an", erklärt Anna. Die Zeit in Namibia werden sie für immer im Herzen behalten – es sei der Ort, an dem ihre Familie "gelacht, gekämpft und gelebt" habe.

Das Paar hoffe, dass sie einen Käufer für ihre geliebte Farm finden, der den Betrieb mit der gleichen Hingabe weiterführen wird, wie sie es getan haben. Schon bald wagen die Heisers einen Neuanfang unweit von Deutschland – und zwar in Polen. Dort möchte Gerald seinen Traumjob finden, in dem er richtig aufgehen kann. "Wir gehen diesen Weg gemeinsam, als Familie. Und auch wenn es schwer ist, wissen wir, dass Veränderung manchmal genau das ist, was man braucht, um weiterzuwachsen", betont Anna abschließend.

Das Pärchen hatte sich 2017 bei Bauer sucht Frau International kennengelernt und ineinander verliebt – direkt zog Anna zu Gerald nach Namibia, wo sie ihm ein Jahr später das Jawort gab. Vor vier Jahren erblickte dann ihr erster Nachwuchs – der kleine Leon – das Licht der Welt, 2022 kam dann Töchterchen Alina dazu. Die Familie wirkte im Netz stets happy, doch vor einigen Wochen gestand Anna offen, dass sie und ihr Mann in einer Ehekrise stecken und eine Paartherapie machen. Die Sitzungen hätten schon etwas gebracht, doch vor ihnen liege noch viel Arbeit. "Wir fangen an zu verstehen, wo unsere Schwächen liegen und woran wir arbeiten müssen. Es ist kein einfacher Weg, aber es fühlt sich an, als würden wir endlich in die richtige Richtung gehen", schilderte sie im Netz.

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, Windhoek, Dezember 2024

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten

