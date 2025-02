Prinz William entzückt mit süßer Reaktion auf Frage von Kind

Prinz William (42) sorgte bei einem Schulbesuch in Liverpool für Begeisterung. Während seines Treffens mit einer Gruppe von Fünftklässlern der St. Nicholas Catholic Academy kam es zu einem besonderen Moment mit dem Schüler Mohammed. Laut Daily Mail stellte der Junge dem britischen Royal die direkte Frage: "Bist du der König?" William antwortete charmant, aber unprätentiös: "Nein, bin ich nicht, ich bin sein Sohn! Wie heißt du denn?" Anschließend schien ihm das Wohl des Jungen besonders am Herzen zu liegen, als er hinzufügte: "Schön, dich zu sehen! Hattest du einen guten Tag in der Schule?" Das Gespräch endete mit einem gemeinsamen Selfie, wobei Mohammed den Prinzen dazu brachte, in die Kamera zu lächeln und "Cheese" zu sagen.

Die herzliche Szene ist in einem kurzen Video festgehalten, das die Schule auf der Plattform X teilte, um den besonderen Moment zu feiern. Zahlreiche Royal-Fans zeigen sich begeistert vom Umgang des Prinzen mit den Schülern. In den Kommentaren loben sie vor allem seine Bodenständigkeit und Lockerheit: "Unser Prinz von Wales ist einfach der Beste!" William besuchte an diesem Tag noch weitere Einrichtungen in der Stadt, darunter eine gemeinnützige Organisation zur Förderung von Radfahren unter Jugendlichen sowie zwei Grundschulen, wo er an einem Fußballspiel teilnahm und mit seinen sportlichen Fähigkeiten beeindrucken konnte.

Privat zog sich William in den letzten Wochen etwas zurück, um wertvolle Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Gemeinsam mit Ehefrau Prinzessin Kate (43) und den drei Kindern George (11), Charlotte (9) und Louis (6) gönnte sich die Familie kürzlich einen Urlaub auf Mustique in der Karibik. Die idyllische Reise, die kurz nach einem vorherigen Skiurlaub stattfand, wird als Zeichen dafür gesehen, wie wichtig es William ist, einen Ausgleich zwischen seinen royalen Pflichten und dem Familienleben zu schaffen. Seit Jahren betont er in Interviews, wie sehr er die Zeit mit seinen Kindern schätze – besonders auf Reisen, die für ihn eine willkommene Auszeit vom hektischen Alltag bieten würden.

MEGA / James Whatling Prinz William, Januar 2025

Jordan Peck/ Getty Images Europe Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst, Dezember 2024, Sandringham

