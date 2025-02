Statt BAFTAs: Prinz William und Kate urlauben in der Karibik

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) schwänzen dieses Jahr die BAFTAs. Am 16. Februar wurden die British Academy Film Awards verliehen, doch laut Mail on Sunday verzichteten der britische Thronfolger und seine Frau auf die Preisverleihung. Stattdessen sollen sie sich eine Auszeit auf der privaten Insel Mustique in der Karibik gönnen. Dort sollen sie einer Quelle zufolge bereits vergangenen Donnerstag gelandet sein. Angeblich sind auch die drei Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) mit dabei. Ganz auf William verzichten musste das Publikum der BAFTAs aber nicht, denn wie zuvor angekündigt, hielt er als Präsident der British Academy of Film and Television Arts eine Rede in einer Videobotschaft.

William und Kate sind eigentlich jährlich Gäste bei den BAFTAs. Nachdem sie 2023 noch gemeinsam aufgetreten waren, erschien der 42-Jährige vergangenes Jahr aufgrund der Krankheit seiner Frau allein. An prominenten Gästen mangelte es der Veranstaltung in diesem Jahr aber nicht. Vor allem die weibliche Schauspielprominenz begeisterte mit auffälligen und funkelnden Looks auf dem roten Teppich. Unter anderem warfen sich Selena Gomez (32), Demi Moore (62), Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (31) mächtig in Schale. Aber auch die Herren wie Timothée Chalamet (29), Joe Alwyn (33) und David Tennant (53) machten eine elegante Figur. Als Abräumer des Abends galten die Filme "The Brutalist" und "Konklave", die jeweils mit vier Preisen ausgezeichnet wurden.

Für William und Kate ist es aber sicherlich kein großer Verlust, nicht an der Preisverleihung teilzunehmen. Immerhin besuchten die beiden Royals in den vergangenen Wochen jede Menge Events und Termine und haben sich ihre Auszeit redlich verdient. Die Urlaube des Paares mit den Kindern sollen in diesem Jahr eine ganz bewusste Entscheidung gewesen sein. Laut der Royal-Expertin Ingrid Seward ist nach einem Skiurlaub Anfang des Jahres vermutlich noch eine große Reise im Sommer geplant. Grund dafür soll Kates Krebserkrankung im vergangenen Jahr sein, denn Ingrid ist sicher, dass die dreifache Mutter ihren Kindern nach der beunruhigenden Zeit besondere Erinnerungen schaffen möchte. "Es ist sehr beängstigend für Kinder, wenn ihre Eltern krank sind, daher wird Kate bestimmt das Bedürfnis haben, ihnen einige schöne Erlebnisse zu gönnen", betonte sie gegenüber Hello!.

