Das waren die Highlights von "Promis unter Palmen" 2025

2021 war Promis unter Palmen ein letztes Mal zu sehen. Anfang dieses Jahres ging dann endlich eine neue Staffel an den Start. Als Kandidaten stehen alte Reality-Hasen wie Iris Klein (57), Cosimo Citiolo (43), Claudia Obert (63) und Melody Haase (31) bereit. Und die neuen Folgen hatten gleich alles, was eine Realityshow zu bieten hat: Von etwas Romantik bis zu heftigen Streitereien ist alles dabei. Zwischen wem es krachte und wer am Ende das Preisgeld einsackte, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

