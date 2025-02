"Promis unter Palmen"-Drama: Lisha schießt gegen Janina

Die dritte Staffel Promis unter Palmen geht in eine neue Runde. Dass nicht jeder der Teilnehmer mit friedlichen Absichten im Gepäck nach Thailand gereist ist, wird bereits in der ersten Folge deutlich. Der erste Streit eskaliert bereits nach wenigen Stunden. "Was hat es für einen Sinn, wenn ich es lese?", weigert sich Lisha Savage auf Janina Youssefians (42) Bitte hin, die Botschaft mit den Namen den Teamchefs vorzulesen. Ihr Ton bleibt aber nicht so zurückhaltend: "Bist du noch ganz sauber? Hast du den ersten Brief zugehört? Sie checkt das nicht." Die anderen Promis scheinen nicht zu verstehen, weshalb die Situation gerade so eskaliert. Lisha kommt aber erst richtig in Fahrt und schießt hinterher: "Ja, man merkt, dich kann man nur auf dem Teppich vögeln."

Mit diesem Kommentar scheint die Mallorca-Auswanderin einen wunden Punkt getroffen zu haben – sie spielt damit auf die Gerüchte um eine Affäre zwischen Janina und Dieter Bohlen (71) an, die die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin zwar über Nacht berühmt machten, ihr aber auch den unschönen Spitznamen "Teppichluder" verpassten. Lisha ist sich aber keiner Schuld bewusst. Sie stichelt munter weiter: "Um Gottes willen wirklich, ich habe einfach ein Riesenproblem mit dummen Menschen und das ist einfach das Problem zwischen mir und Janina." Der 42-Jährigen wird es zu viel – sie bricht in Tränen aus.

Während sich Lisha immer mehr auf Janina einschießt, steht eine Person hinter dem Model. "Ist doch scheißegal, was die Weiber labern", versucht Claudia Obert (63) Janina aufzumuntern. Für die Modedesignerin ist es schon das zweite Mal, dass sie an der Realityshow teilnimmt. In der ersten Staffel 2020 hatte Claudia es selbst alles andere als leicht. Ihre Mitstreiter beleidigten sie mitunter so schlimm, dass sie sich sogar freiwillig entschied, zu gehen.

AEDT Janina Youssefian beim AEDT-Sommerfest im August 2024

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im März 2023

