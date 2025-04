Yvonne Woelke nimmt Iris Kleins Entschuldigung nicht an

Iris Klein (57) und Yvonne Woelke (45) wollen das Kriegsbeil einfach nicht begraben. Bei Promis unter Palmen trafen die Ex von Peter Klein (57) und seine neue Partnerin aufeinander – direkt zu Beginn beleidigte Iris die Neue ihres Ex-Mannes und ließ kein konstruktives Gespräch zu. Da Yvonne schnell aus der Show geschmissen wurde, war das auch nicht nötig. Dennoch entschuldigte sich die Mutter von Daniela Katzenberger (38) für ihre derben Worte. Im Finale gibt es nun das große Wiedersehen der beiden Rivalinnen. Plötzlich sucht Yvonne das Gespräch mit Iris. "Du hast dich ja so nett entschuldigt. Die nehme ich natürlich nicht an, weil ich denke, du meinst es nicht ernst", erklärt die Schauspielerin mit einem süffisanten Lächeln.

Yvonne ist sich sicher, Iris mache das nur, um vor den Zuschauern gut dazustehen. "Ich hab ja gemerkt, wie du bist, und ich muss ehrlich sagen: Ich hab wirklich ein ekelhaftes, großes Monster hier kennengelernt", legt sie noch einen nach. Iris bleibt locker und kontert: "Danke, dito." Die 57-Jährige beteuert, Yvonne sei charakterlos und habe in der Show ebenfalls ihr wahres Gesicht gezeigt. Iris resümiert: "Du hast meinen Ehemann verdient, der ist nämlich auch so ein Waschlappen." Als sich die Promi-Mutter von Yvonne abwendet, versucht diese, sie mit Sekt zu übergießen, verfehlt ihr Ziel jedoch. Iris hingegen ist treffsicherer und landet mit dem Inhalt ihrer Sektflöte einen Volltreffer.

Eine Versöhnung liegt aktuell augenscheinlich in ferner Zukunft. Stattdessen wollen die beiden Frauen ihren Konflikt nun angeblich vor Gericht zerren. Gegenüber Bild kündigte Yvonne an, Iris wegen Rufmord und übler Nachrede verklagen zu wollen. "Mein Anwalt und ich bereiten schon seit Monaten die Klage vor, dafür hat sie uns in Thailand noch mal richtig was geliefert", machte sie deutlich. Iris betonte ihrerseits, sie habe längst eine Klage gegen Yvonne eingereicht.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar

AEDT / ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein, TV-Bekanntheiten

