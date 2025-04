Finale von "Promis unter Palmen" floppt mit miesen Quoten

Gestern Abend endete die dritte Staffel von Promis unter Palmen mit dem großen Finale. Am Ende sicherte sich Cosimo Citiolo (43) den Sieg und somit die goldene Kokosnuss. Blöd nur, dass nicht viele Lust auf den Abschluss des Realityformats hatten – nur wenige Zuschauer schalteten ein. Laut DWDL verfolgten lediglich rund 950.000 Menschen das Finale – was 6,5 Prozent Marktanteil der klassischen Zielgruppe ausmacht. Die Quoten blieben damit für die dritte Staffel von "Promis unter Palmen" ungefähr gleich: überschaubar, aber nicht sonderlich gut.

"Promis unter Palmen" kehrte nach vier Jahren Pause wieder zurück. Die ersten beiden Staffeln hinterließen bei den Zuschauern einen eher bitteren Beigeschmack – vor allem durch heftiges Mobbing. So wurde Claudia Obert (63) in der ersten Staffel beispielsweise von ihren Mitstreitern so schlimm beschimpft, dass sie die Show freiwillig verließ. Damit sich die Geschichte nicht wiederholt, führte die Produktion für die dritte Staffel einige Regeln ein. Eine davon lautete: Wer mobbt, der fliegt – und zwar sofort. Zu heftigen Auseinandersetzungen kam es aber dennoch. Beispielsweise flogen zwischen den beiden Erzrivalinnen Iris Klein (57) und Yvonne Woelke (45) die Fetzen.

Ein anderer Streit endete sogar mit einem Rausschmiss: der von Lisha Savage und Chico. Während eines Wortgefechts drohte der Lotto-Millionär der YouTuberin sexuelle Gewalt an. Daraufhin handelte der TV-Sender sofort und Chico musste umgehend seine Koffer packen. "Die Androhung sexueller Gewalt hat bei uns keinen Platz", erklärte ein Sprecher aus dem Off nach dem Vorfall.

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" 2025

Joyn/Tan Nian Xing Chico, "Promis unter Palmen"-Kandidat 2025

