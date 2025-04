Schwere Kindheit: Darum ist Lisha Savage so schnell auf 180

Die Finalfolge von Promis unter Palmen bot nicht nur Unterhaltung, sondern auch emotionale Einblicke in die Vergangenheit der Teilnehmenden. Lisha Savage, bekannt für ihre direkte Persönlichkeit, gab während einer Präsentation Details über ihre Kindheit preis, die augenscheinlich alles andere als einfach war. Tränen schossen ihr in die Augen, als sie in der Show von der ersten Ablehnung berichtete, die sie ausgerechnet von ihrer eigenen Großmutter erfuhr. Zudem prägten sie laut eigenen Aussagen weitere schwere Erfahrungen in ihrer Kindheit: "Ich hatte im Kindergarten meine erste Schlägerei", erinnerte sich die YouTuberin und fügte hinzu: "In der Grundschule, wo Kinder eigentlich Freunde finden sollten, wurde ich von fünf Mädchen verprügelt."

Mit Beginn der Oberschule spitzte sich die Situation wohl immer weiter zu. Lisha sprach von regelmäßigen Schlägereien und einem wachsenden Aggressionsproblem, das sie damals nicht unter Kontrolle bringen konnte. Ihr heutiges Verhalten, so erklärte sie vor ihren Co-Stars Chris Manazidis, Cosimo Citiolo (43) und Melody Haase (31), sei das Resultat ihrer Kindheitserlebnisse. Die vielen Demütigungen, Zurückweisungen und Übergriffe hinterließen Spuren, die sie bis heute begleiten. Trotz allem wirkte Lisha gefasst und betonte, dass besonders ihr Vater und ihr Ehemann Lou ihr Fels in der Brandung seien.

Lisha sorgte schon früher mit ihren TV-Auftritten für Diskussionen – und auch bei "Promis unter Palmen" blieb sie ein Gesprächsthema. Ihr Streit mit Lotto-Millionär "Chico" führte zum Eklat, als dieser sie auf extrem frauenfeindliche Weise beleidigte. Die Situation eskalierte dermaßen, dass SAT.1 ihn aus der Show warf. Lisha machte anschließend in ihrer Instagram-Story klar, dass sie derartige Respektlosigkeiten niemals tolerieren werde. Die Ereignisse verdeutlichen einmal mehr, dass hinter der oft harten Fassade der Influencerin ein Mensch steckt, der früh lernen musste, hart zu kämpfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, TV-Pärchen

Anzeige Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage, April 2025

Anzeige Anzeige