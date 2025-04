Dieser Star gewinnt die dritte "Promis unter Palmen"-Staffel

Promis unter Palmen kehrte nach vier Jahren Pause wieder zurück. Nun stand bereits die achte und letzte Folge der dritten Staffel an. Der Final-Countdown ist angebrochen! Im Vorfeld musste natürlich noch die Frage geklärt werden, wer alles in das große Finale einziehen darf. Übrig blieben: Melody Haase (31), Menowin Fröhlich (37), Nikola Glumac (29), Cosimo Citiolo (43), Lisha Savage und Chris Manazidis. Von ihnen schafften es Menowin und Nikola nicht – für den Sänger und den Influencer platzte der Traum von der goldenen Kokosnuss. Lisha, Melody, Chris und Cosimo kämpften somit um den Sieg. Im letzten, alles entscheidenden Spiel mussten die vier drei Stationen meistern – darunter das Game "Logische Schiebung". Doch wer hat das gewonnen?

Am Ende setzte sich niemand Geringeres als Cosimo durch – er gewinnt die dritte Staffel von "Promis unter Palmen" und damit das Preisgeld von 44.200 Euro! Darauf war der Realitystar extrem stolz – auch seine Kontrahenten feierten ihn. Doch Cosimo hat direkt etwas anderes im Kopf: seine Liebste Nathalie Gaus. "Ich will erst mal meine Frau anrufen, mit ihr Telefon-Sex machen, ich habe sie sehr vermisst", erklärte der Gewinner. Platz zwei belegte Melody, Platz drei ging an Chris – Lisha schnitt das Finale als Letzte ab.

Cosimo zählt bereits seit vielen Jahren zum absoluten Liebling unter den Realitystars. Seine Fernsehkarriere begann der selbsternannte Checker vom Neckar im Jahr 2005 in der Castingshow DSDS. Über die Jahre war der Deutsch-Italiener in Shows wie dem Dschungelcamp, Forsthaus Rampensau oder Kampf der Realitystars zu sehen. Momentan kämpft er in der zweiten Staffel von The 50 um das Preisgeld für einen seiner Follower.

