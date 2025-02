Kult-Krimi "Kommissar Rex" kommt mit neuen Folgen zurück

Nach rund 20 Jahren kehrt die Kultserie "Kommissar Rex" endlich zurück in den TV-Programmplan von SAT.1. Das gibt der Sender nun in einer Pressemitteilung bekannt. "Der wohl erfolgreichste TV-Schäferhund der Welt kommt nach Hause. Ab Frühjahr 2025 produziert SAT.1 in Zusammenarbeit mit dem ORF neue Folgen von 'Kommissar Rex' in Wien", heißt es in der Mitteilung. Auch wenn der genaue Starttermin noch nicht bekannt ist, haben Fans Anlass zur Freude: Denn die neuen Folgen werden in Spielfilmlänge produziert!

Die Krimi-Serie lief zuletzt im Jahr 2004 im deutschen Fernsehen. Damals spielte der österreichische Schauspieler Alexander Pschill den Hauptkommissar Marc Hoffmann, der an der Seite von Rex schwierige Fälle löste. In seine Fußstapfen tritt nun der Münchner Maximilian Brückner, der den Part des Kommissars Max Steiner übernimmt. Als Inspektor Felix Burger wird ihm der Österreicher Ferdinand Seebacher zur Seite stehen, der nun 20 Jahre später seine Vorgängerin Elke Winkens (54) ablöst.

Bereits die Originalproduktionen machten "Kommissar Rex" in den 1990er-Jahren zu einem Hit. Unvergessen ist Tobias Moretti (65) als erster "menschlicher" Kollege des tierischen Ermittlers und die berühmte Vorliebe des vierbeinigen Stars für Wurstsemmeln. Die Serie, die zuletzt ab 2007 für das italienische Fernsehen in Rom fortgesetzt wurde, löste weltweit regelrechte Fan-Begeisterung aus. Auch die Hauptdarsteller der Neuauflage sind keine Unbekannten: Maximilian Brückner war unter anderem lange Zeit beim Tatort zu sehen, während Ferdinand Seebacher in "Die Bergretter" überzeugte. Die Fans können sich nun auf neue Abenteuer des beliebten Duos freuen – inklusive dem charmanten Rex und viel Nostalgie.

Instagram / ferdinandseebacher Ferdinand Seebacher, neuer "Kommissar Rex"-Inspektor

ActionPress "Kommissar Rex"-Schauspieler Kaspar Capparoni posiert mit Hund, 2007

