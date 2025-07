Erstes Pic von Nick Frost als Hagrid in "Harry Potter"-Serie

Die Spannung auf die geplante Harry Potter-Serie steigt: HBO hat auf Instagram ein erstes Bild von Nick Frost (53) in der Rolle des liebenswürdigen Halbriesen Rubeus Hagrid veröffentlicht. Die Dreharbeiten zur mit Vorfreude erwarteten Neuauflage haben gerade erst begonnen. Das Foto zeigt den Schauspieler im ikonischen Hagrid-Look – mit langem Bart und dem charakteristischen braunen Mantel. Die Serie, die sich eng an die Buchvorlage halten soll, wird von Warner Bros. und HBO produziert und soll 2027 Premiere feiern. Nick Frost übernimmt dabei eine Schlüsselrolle: Er spielt den Charakter, der Harry Potter erstmals in die Welt der Magie einführt.

Neben Nick Frost wurde bereits der gesamte Hauptcast für die Charaktere aus Hogwarts und Umgebung bekannt gegeben. So wird Dominic McLaughlin als Harry Potter zu sehen sein, begleitet von Alastair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger. Die HBO-Serie taucht tief in die magische Welt ein und erzählt die vertraute Geschichte mit neuer Besetzung. Ergänzt wird der Cast durch hochkarätige Namen wie John Lithgow (79) als Albus Dumbledore, Paapa Essiedu als Severus Snape und Janet McTeer als Minerva McGonagall. Auch wiederkehrende Rollen – etwa Garrick Ollivander und Rolanda Hooch – wurden bereits offiziell besetzt.

Nick Frost, der mit seiner lockeren und humorvollen Art in Filmen wie "Shaun of the Dead" begeistert hat, dürfte der Rolle des Hagrid eine neue Note verleihen. Bekannt für seine charismatische Präsenz, zeigte sich der Schauspieler in Interviews begeistert von dieser ikonischen Figur. Hagrid, der in der Buchreihe für seine Liebe zu magischen Kreaturen und seine loyale Freundschaft zu Harry bekannt ist, zählt zu den emotional prägnantesten Figuren der Geschichte. Es bleibt spannend, wie Nicks Interpretation sowohl Buch- als auch Filmfans ansprechen wird.

Getty Images Schauspieler Nick Frost besucht die "Timestalker" UK Gala-Vorstellung im Oktober 2024 in London.

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

Instagram / friedgold Nick Frost, Schauspieler

