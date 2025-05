Schumis Ferrari für Rekordsumme von 16 Millionen versteigert

Ein besonderes Stück Motorsportgeschichte wechselte jetzt am vergangenen Wochenende den Besitzer: Der Ferrari F2001 des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher (56) wurde bei einer Auktion von RM Sotheby’s am Rande des Monaco-Grand-Prix für sage und schreibe 15,98 Millionen Euro verkauft. Dieses Auto, mit dem Michael Schumacher 2001 sowohl den Grand Prix in Monaco gewann als auch maßgeblich zu seinem zweiten Weltmeistertitel für Ferrari beitrug, erzielte damit einen Rekordpreis für einen Formel-1-Ferrari. RTL zufolge konnte ein Bieter aus dem VIP-Bereich der Rennstrecke den exklusiven Wagen nach einem hitzigen Bietergefecht erwerben.

Die Auktion begann mit einem Startpreis von acht Millionen Euro, doch das Interesse war riesig, wie die New York Times berichtete. So überboten sich Teilnehmer vor Ort und Interessenten am Telefon immer wieder gegenseitig, bis das Finale bei knapp 16 Millionen Euro erreicht war. Das Fahrzeug war ein Produkt des legendären Scuderia-Teams, das unter der Leitung von Jean Todt (79), Ross Brawn (70) und Rory Byrne zusammen mit Michael Schumacher in den frühen 2000ern die Formel 1 dominierte. Auch wenn der Ferrari F2001 nun einen Rekord in seiner Fahrzeugkategorie aufstellte, wurde der absolute Höchstpreis für einen Rennwagen bereits früher erreicht: Ein Mercedes W196 aus den 50ern, gefahren von Legenden wie Juan Manuel Fangio, wurde für den astronomischen Betrag von circa 46 Millionen Euro versteigert, wie RTL berichtet.

Michael Schumacher ist mit seinem Namen untrennbar mit dem Erfolg von Ferrari verbunden. Der siebenmalige Weltmeister der Formel 1 prägte eine Ära im Rennsport und sorgte unter anderem dafür, dass Ferrari in den frühen 2000er Jahren zur dominierenden Kraft avancierte. Der F2001 gehört zu den bedeutendsten Fahrzeugen seiner Karriere, war er doch ein entscheidender Faktor in seiner beeindruckenden Erfolgsgeschichte. Abseits der Strecke bleibt die Verbundenheit der Fans zu Michael Schumacher und seinen errungenen Triumphen unerschütterlich, was sich auch in der Nachfrage nach Sammlerstücken aus seiner Zeit in der Formel 1 widerspiegelt.

Getty Images Michael Schumacher, 2012

Getty Images Michael Schumacher im März 2005

