So sehr traf Mick Schumacher der Unfall seines Papas Michael

Mick Schumachers (25) Vater Michael Schumacher (55) erlitt vor rund elf Jahren einen schweren Skiunfall. Seither ist nur wenig über den Gesundheitszustand des früheren Formel-1-Profis bekannt. In seinem Buch "Inside Mercedes F1" äußert sich sein Sohn nun darüber, wie einschneidend der Vorfall damals für ihn war. "Ich musste lernen, auf eigenen Füßen zu stehen", verrät der Rennfahrer und führt aus: "Ich war immer sehr widerstandsfähig. Ich habe bis jetzt jede schmerzhafte Hürde überwunden."

In seinem Buch schreibt Mick auch darüber, wie sehr sein Papa seinen Weg ebnete. "Ich habe viel von den Erfahrungen meines Vaters profitiert", erklärt der 25-Jährige und erinnert sich an Michaels frühere Coaching-Stunden zurück: "Einmal habe ich bei einem Kartrennen sehr spät in einer Kurve gebremst und viel Zeit gewonnen. Als ich ihm davon erzählte, sagte er: 'Schön, aber du hättest in jeder Kurve so bremsen sollen!'" Auch in Momenten, in denen Mick weniger ehrgeizig war, baute sein Vater ihn auf. "Immer, wenn mein Vater das Gefühl hatte, ich würde es nicht ernst nehmen, sagte er: 'Mick, möchtest du lieber mit deinen Freunden Fußball spielen? Wenn ja, müssen wir das alles nicht tun.' Ich bestand darauf, dass ich Rennen fahren wollte und machte weiter", erinnert sich der Sohn von Corinna Schumacher (55).

Auf der Rennstrecke läuft es für Mick aktuell jedoch eher mau. Denn auch in der kommenden Formel-1-Saison wird er nicht mit von der Partie sein. Dies sei laut Experte Christian Danner ein herber Einschlag und er vermutet sogar ein Aus für Micks Laufbahn als Rennfahrer: "Seine Formel-1-Karriere ist vorbei. Er ist drei Jahre hintereinander kein Stammfahrer. Das ist zu lang!", sagt Christian gegenüber Bild. Zudem merkt der Fachmann an, dass Mick sich einen neuen beruflichen Fokus setzen müsse.

Instagram / gina_schumacher Mick Schumacher, Gina Schumacher und Michael Schumacher

Getty Images Mick Schumacher, Rennfahrer