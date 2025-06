Ex-Boss Flavio Briatore äußert sich zu Michael Schumacher

Flavio Briatore (75) hat in einem Interview mit der Zeitung Corriere della Sera über Michael Schumacher (56) gesprochen. Der Rennfahrer wurde seit einem schweren Skiunfall im Dezember 2013 nicht mehr öffentlich gesehen und wird seitdem von seiner Familie und einem Ärzteteam betreut. Der ehemalige Teamchef bei Benetton verriet, dass trotz seiner engen Verbindung zu Schumacher seit dem Unfall kein persönlicher Besuch stattgefunden habe: "Wenn ich die Augen schließe, sehe ich ihn immer noch lächeln nach einem Sieg – und ich möchte ihn lieber so in Erinnerung behalten, als im Bett liegend." Dennoch stehe der Unternehmer in regelmäßigem Kontakt mit Schumachers Frau Corinna (56).

Der siebenfache Weltmeister lebt am Genfer See, wo er intensiv von seiner Familie und einem Pflegeteam umsorgt wird. Informationen zu Michaels Gesundheitszustand sind rar, dennoch äußerte sich Reporter Felix Görner im Frühjahr besorgt gegenüber RTL: "Die Situation ist sehr traurig. Er ist ein pflegebedürftiger Mensch, der auf Pfleger angewiesen ist." Ein Lichtblick für viele Fans war im April allerdings ein besonderer Moment, als der 56-Jährige – mit Unterstützung seiner Frau – einen Helm für die Wohltätigkeitsorganisation "Race Against Dementia" signierte. Dies wurde von ehemaligen Kollegen wie Johnny Herbert als emotionales und hoffnungsvolles Zeichen aufgenommen.

In seiner aktiven Karriere prägte Michael die Formel 1 wie kaum ein anderer, mit 91 Rennsiegen, 71 schnellsten Runden und 155 Podestplätzen in seiner beeindruckenden Statistik. Flavio führte ihn zu seinen ersten Weltmeistertiteln – und spricht mit großer Bewunderung von ihm. In Bezug auf den besten Fahrer aller Zeiten findet der erfolgreiche Geschäftsmann allerdings auch Platz, um aktuelle Top-Talente zu loben. Im Interview mit Corriere della Sera erklärt er: "Michael Schumacher, Ayrton Senna, Fernando Alonso (43) – alle großartig. Aber derzeit ist Max Verstappen (27) die klare Nummer eins."

Getty Images Flavio Briatore im Mai 2025

Getty Images Michael Schumacher im März 2005