Mutter von Notorious B.I.G. ist mit 72 Jahren gestorben

Voletta Wallace, die Mutter des legendären Rappers Notorious B.I.G. (✝24), ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Wie der Monroe County Coroner Thomas Yanac gegenüber TMZ bestätigte, verstarb die Musikproduzentin am Freitagmorgen in einem Hospiz in Stroudsburg, Pennsylvania, eines natürlichen Todes. Bekannt wurde Voletta vor allem nach dem tragischen Tod ihres berühmten Sohnes – auch als Biggie Smalls bekannt –, der 1997 im Alter von nur 24 Jahren bei einer Schießerei in Los Angeles ums Leben kam.

Nach Biggies Tod übernahm die US-Amerikanerin die Verwaltung seines Nachlasses, der zu diesem Zeitpunkt auf fast 10 Millionen Euro geschätzt worden war. Durch ihre Geschicklichkeit wuchs der Wert des Vermögens im Laufe der Jahre auf beeindruckende 152 Millionen US-Dollar an. Zu ihren größten Erfolgen zählte die Produktion des 2009 veröffentlichten Biopics "Notorious", in dem Voletta von der renommierten Schauspielerin Angela Bassett (66) verkörpert wurde. Auch bei der Aufnahme ihres Sohnes in die Rock and Roll Hall of Fame wirkte sie maßgeblich mit und feierte diesen Meilenstein gebührend.

Voletta Wallace wuchs in Jamaika auf und wanderte später in die USA aus, wo sie als Lehrerin arbeitete und ihren Sohn Christopher Wallace, wie Biggie mit bürgerlichem Namen hieß, großzog. Trotz vieler Herausforderungen verband die beiden eine enge Mutter-Sohn-Beziehung, die oft in Biggies Musik thematisiert wurde. Er selbst zählte in den 1990er-Jahren zu den erfolgreichsten Stars der Rapmusik und wird für seine Hits auch heute noch weltweit gefeiert. Am 9. März 1997 wurde er bei einer Drive-by-Schießerei in Los Angeles getötet. Wer genau für seinen Mord verantwortlich ist, ist bis heute nicht geklärt. Eine Theorie ist, dass Hip-Hop-Produzent Suge Knight dahintersteckte.

Gustavo Caballero/Getty Images Voletta Wallace, Mutter des Rappers Notorious B.I.G.

Getty Images Voletta Wallace im Juni 2022

