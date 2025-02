Demi Lovatos Ex Guilherme Vasconcelos starb durch Suizid

Im Oktober vergangenen Jahres machte die Nachricht über den Tod von Guilherme Vasconcelos (38) die Runde. Die Umstände seines Todes waren lange Zeit nicht bekannt, nun liegen TMZ Sports Dokumente vor, die Klarheit geben. Der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer hat Suizid begangen. Wie genau er seinen Tod herbeiführte, ist aktuell noch nicht öffentlich bekannt. Jedoch sei den Dokumenten zu entnehmen, dass mehrere Fläschchen mit anabolen Steroiden im Haus des Verstorbenen entdeckt wurden. Ein toxikologischer Bericht habe aber lediglich Koffein im Körper des 38-Jährigen nachgewiesen.

Um neun Uhr morgens des 15. Oktober 2024 wurde die Polizei zu dem Haus in Illinois gerufen. Eine Frau hatte den Notruf gewählt, nachdem sie den Ex-Partner von Sängerin Demi Lovato (32) leblos in der Garage gefunden hatte. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera verschafften Klarheit: Die Polizei stellte fest, dass Guilherme sich am Abend zuvor gegen 23:45 Uhr das Leben genommen hatte. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Sportler noch Aufnahmen aus einem Jiu-Jitsu-Studio geteilt.

Durch seine Beziehung mit dem Disney-Star wurde Guilherme bekannt. Das Paar wurde erstmals im Jahr 2017 miteinander gesichtet. Ein paar Monate gingen sie gemeinsam durchs Leben – 2018 trennten sie sich aber wieder. Auch wenn sich die Beziehung der beiden laut Insidern einfach verlaufen habe, ist bekannt, dass Demi in der Vergangenheit kein gutes Haar an ihren Ex-Partnern ließ – zu denen damals auch schon Guilherme gehörte. "Das ist eine weitere Sache, die ich lernen musste, wenn es darum geht, toxische Menschen aus deinem Leben zu verbannen – wenn jemand ein Ex ist, hat das einen Grund", erklärte sie im Podcast "I Weigh" gegenüber Jamella Jamil (38).

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / bombatuf Guilherme Vasconcelos, 2024

Getty Images Demi Lovato, Sängerin