Herzogin Meghan teilt entzückendes Kunstwerk von Sohn Archie

Herzogin Meghan (43) hat auf Instagram ein zauberhaftes Detail aus ihrem Familienleben geteilt. Auf einem Moodboard, das sie im Rahmen ihres Lifestyle-Projekts "As Ever" präsentierte, prangt eine grüne, selbstgemachte Papierstern-Dekoration. Darauf steht in großen Buchstaben der Name ihres ältesten Kindes: Archie. Der fünfjährige Prinz hat den Stern offenbar selbst gestaltet und mit kleinen Mustern und Kritzeleien verziert. Meghan kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Von alten Erinnerungen zu den Momenten, die ich heute schaffe…", und berührte damit die Herzen ihrer Fans.

Das Moodboard gewährt zudem persönliche Einblicke in Meghans Leben. Neben Archies Kunstwerk sind auch ein Foto eines Pancakes mit einem lustigen Gesicht sowie eine Illustration von Meghan und ihrem Ehemann Prinz Harry (40) zu sehen, die sie gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Hund Guy zeigt. Dazu kommen einige Erinnerungsstücke aus früheren Projekten. Alte Blogposts aus ihrer Zeit als Bloggerin auf "The Tig" hängen neben Zutatenetiketten ihres neuesten Labels "As Ever", das zuvor den Namen "American Riviera Orchard" trug. In einem Statement hatte die zweifache Mutter erklärt, dass sie den ursprünglichen Namen geändert habe, um sich kreativer aufzustellen und nicht auf eine bestimmte Region beschränkt zu sein.

Auch Zitate und Sprüche, die Meghan auf ihrem Moodboard festhielt, geben einen Eindruck von ihrer optimistischen und humorvollen Seite. Aussagen wie "Du kannst nicht alle glücklich machen. Du bist kein Glas Nutella" oder "Nicht das Ende verraten, aber alles wird gut" spiegeln ihren Lebensansatz wider. Gleichzeitig scheint Meghan mit ihrem neuen Netflix-Projekt weiter kreativ tätig zu sein: Das kommende Format "With Love, Meghan" soll kulinarische Highlights und Lifestyle-Tipps zeigen, eingebettet in entspannte Gespräche mit prominenten Gästen. Bis zur Veröffentlichung müssen sich ihre Fans noch ein wenig gedulden, doch Meghans letzter Beitrag zeigt, dass sie schon jetzt Freude daran findet, kleine, intime Momente ihres Lebens mit ihrer Community zu teilen.

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Getty Images Herzogin Meghan, im Mai 2024

