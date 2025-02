Herzogin Meghans Lifestyle-Marke trägt einen neuen Namen

In Herzogin Meghans (43) Karriere passiert im Moment eine ganze Menge. In knapp zwei Wochen geht ihre eigene Netflix-Show "With Love, Meghan" an den Start. Und auch bezüglich ihrer Lifestyle-Marke gibt es eine spannende Neuigkeit, die die Ehefrau von Prinz Harry (40) nun auf Instagram mit ihren Fans teilt: Ihre Produktreihe bekommt einen neuen Namen. "Die Katze ist aus dem Sack. Ich bin schockiert, dass wir das so lange geheim gehalten haben", beginnt sie und klärt auf, dass ihre eigene Brand zukünftig nicht mehr "American Riviera Orchard", sondern "As Ever" heißen soll.

"'As Ever' bedeutet im Wesentlichen, wie es immer war", erklärt Meghan strahlend. Es sei eine Hommage an ihr eigenes Leben. Wer das schon lange verfolge, wisse, dass die Herzogin leidenschaftlich gerne kocht, bastelt und im Garten arbeitet. Vergangenes Jahr sei sie noch der Überzeugung gewesen, in dem alten Namen die perfekte Betitelung für ihre Marke gefunden zu haben. "Es ist meine Gegend, es ist ein Spitzname für Santa Barbara, aber es beschränkte mich auf Dinge, die nur in dieser Gegend hergestellt und angebaut werden", holt sie ihre Follower ab. Glücklicherweise habe sie sich "As Ever" schon im Jahr 2022 gesichert – und sei der Meinung, dass nun der richtige Moment sei, diesen Meilenstein mit ihrer Community zu teilen. Aufmerksame Fans konnten schon in den vergangenen Wochen einen Hinweis darauf auf ihrem neuen Instagram-Profil entdecken: Jeden ihrer Beiträge signierte die 43-Jährige mit den Worten "As Ever".

Wie Meghans Produkte und auch ihre Show letztendlich ankommen werden, bleibt noch abzuwarten. Zumindest "With Love, Meghan" sorgte bereits nach einem ersten Trailer für eine Menge Gesprächsstoff. So übte unter anderem die britische Philosophin und Autorin Kathleen Stock scharfe Kritik in ihrer Kolumne für die New York Times. "Die neue Netflix-Show der Herzogin von Sussex ist ein Denkmal für rücksichtslosen Kontrollwahn", urteilte sie knallhart.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige