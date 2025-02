Nach Freispruch: A$AP Rocky ist Kreativdirektor bei Ray-Ban

A$AP Rocky (36) hat gleich doppelt Grund zur Freude: Nachdem der Rapper und Modeunternehmer am Dienstag in einem Geschworenenprozess in Los Angeles vom Vorwurf freigesprochen wurde, 2021 während eines Streits mit seinem früheren Freund A$AP Relli eine Schusswaffe abgefeuert zu haben, gibt es nun auch beruflich große Neuigkeiten. Der Musiker wurde zum ersten Kreativdirektor von Ray-Ban ernannt, wie The Hollywood Reporter berichtet. In seiner neuen Rolle wird er die kreative Ausrichtung der Marke prägen und an Projekten für das Ray-Ban-Studio arbeiten, das 2016 ins Leben gerufen wurde.

Schon im April sollen erste Ergebnisse der Zusammenarbeit sichtbar werden: Die sogenannte Blacked Out Collection, eine Neuinterpretation der bekannten Mega-Icons-Linie, wird auf den Markt kommen. Neben überarbeiteten Designs wird die Kollektion auch mit innovativen Brillengläsern ausgestattet sein. "Ich habe Ray-Ban immer bewundert, wie sie ihren Wurzeln treu bleiben und sich dabei stets weiterentwickeln", erklärte A$AP Rocky in einem Statement. Ray-Bans Präsident Leonardo Maria Del Vecchio äußerte sich ebenfalls begeistert: "Wir begrüßen A$AP Rocky in unserer Familie. Seine Vision und seine Innovation passen perfekt zu Ray-Bans DNA."

Für den Künstler ist diese neue Aufgabe ein weiterer Meilenstein in seiner vielseitigen Karriere. A$AP Rocky, dessen bürgerlicher Name Rakim Mayers ist, hat sich in den letzten Jahren nicht nur als Musiker, sondern auch als Modeikone einen Namen gemacht. Er ist bekannt für seinen unkonventionellen Stil und seine Zusammenarbeit mit Luxusmarken. Privat läuft es für den frischgebackenen Vater ebenfalls gut: Zusammen mit Partnerin Rihanna (37) genießt er das Familienleben, nachdem die beiden Anfang des Jahres ihr zweites Kind willkommen hießen.

Getty Images A$AP Rocky, Rapper

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Mai 2023

