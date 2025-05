Chaos: Rihanna und A$AP Rocky geben ehrliche Heimeinblicke

Rihanna (37) und ASAP Rocky (36) beweisen: Auch bei Superstars geht es mit kleinen Kindern nicht immer makellos zu. In einem Instagram-Video, das der Rapper einst teilte, sieht man ihn in seinem Wohnzimmer, wie er seinen jüngsten Sohn Riot (1) auf dem Arm hält. Rundherum herrscht pure Kinder-Action: Ein riesiger Fernseher an der Wand für gelegentliche Unterhaltung, ein flauschiger Teppich voller Spielzeug und selbst die Möbel bleiben von herumliegendem Krimskrams ihres Nachwuchses nicht verschont. Mit diesen ehrlichen Einblicken zeigen Rihanna und ihr Partner, dass auch sie den ganz normalen Wahnsinn mit Kids erleben.

Die Sängerin und der Rapper haben ein gemütliches Heim für ihre Familie geschaffen – Ordnung funktioniert mit zwei kleinen Kindern, die stets unterhalten werden wollen, aber auch bei ihnen eher nicht. Ihre Fans zeigen sich davon begeistert und fühlen sich selbst dadurch weniger schlecht. "Oh mein Gott, ich fühle mich so viel besser wegen meines chaotischen Hauses. Danke A$AP Rocky, dass du so realistisch bist und diese Dinge auf Instagram postest!" oder "Es zeigt die Realität, wie chaotisch es mit kleinen Kindern sein kann – und das ist völlig okay", erklären beispielsweise zwei Nutzer.

Seit 2021 sind Rihanna und A$AP Rocky glücklich zusammen. Ein Jahr später begrüßten die beiden Stars bereits ihren ersten gemeinsamen Sohn namens RZA (3) auf der Welt. 2023 wurde Söhnchen Nummer zwei namens Riot geboren. Momentan erwarten sie ihren dritten Nachwuchs, wie Rihanna auf der diesjährigen Met Gala in einem spektakulären Look von Designer Marc Jacobs (62) bekannt machte. Der Name ihres Babys, egal ob Junge oder Mädchen, soll wieder mit einem R beginnen. Das enthüllte Rakim Mayers, wie A$AP Rocky bürgerlich heißt, in der US-Show "Late Night With Seth Meyers".

A$AP Rocky und sein Sohn, 2025

Rihanna bei der Met Gala 2025

