A$AP Rocky gesteht: Er klaut aus Rihannas Kleiderschrank

A$AP Rocky (36) hat im Vorfeld der diesjährigen Met Gala einen amüsanten Einblick in seine Beziehung mit Rihanna (37) gegeben. In der aktuellen Folge des Podcasts "The Run-Through" mit Vogue erzählte der Rapper ganz unverblümt, dass er sich gerne mal heimlich an Rihannas Kleiderschrank bedient. "Es ist nicht fair, dass meine Freundin einfach in meinen Schrank gehen und sich bedienen kann – das geht auch andersrum", gestand der Musiker offen. Einige ihrer Kleidungsstücke habe er sich einfach genommen, ohne dass sie es bemerkt habe. Die Sängerin ahnte bis zu dieser Beichte offenbar noch nichts von den fröhlichen Raubzügen ihres Partners.

Doch der Rapper gibt zu, dass es in Sachen Mode und Styling bei den beiden alles andere als einseitig zugeht. Rihanna schnappe sich genauso gern mal etwas von seinen Sachen: "Manchmal sehe ich sie auf einem Paparazzi-Foto und denke: Da ist ja meine Miu-Miu-Jacke! Nach der suche ich schon seit 2021." Für A$AP Rocky ist die strikte Trennung zwischen "Männer-" und "Frauenmode" ohnehin überholt, wie er selbstbewusst erklärt: "Ich mache, was ich will. Ich sehe da keine Barrieren für mich." Mit diesem selbstverständlichen Umgang mit Mode gilt er nicht nur unter Rappern, sondern auch international als einer der extravagantesten Fashionistas, was er die letzten Jahre immer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

Privat sind Rihanna und A$AP Rocky nicht nur ein Style-Powerpaar, sondern inzwischen auch stolze Eltern von zwei Söhnen. Das Familienleben steht für die beiden trotz Terminstress und Rampenlicht ganz weit oben. Rihanna sprach erst vor wenigen Monaten über ihre vielleicht bald wachsende Familie: "Ich bin offen für mehr Kinder, egal ob Mädchen oder Junge." Die Sängerin schätzt am meisten an dem Modebewusstsein ihres Partners, dass sie sich manchmal "ganz schön langweilig" vorkommt, wenn er selbst auf einer langen Flugreise in einem Designeranzug erscheint. Doch genau dieser modische Humor scheint eines von vielen Geheimnissen ihrer entspannten Beziehung zu sein.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Dezember 2024

Backgrid Rihanna und A$AP Rocky in New York

