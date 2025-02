Rihanna weint: A$AP Rocky wurde vor Gericht freigesprochen

Rihanna (36) und ihr Partner A$AP Rocky können aufatmen: Der 36-jährige Rapper wurde in einem Prozess rund um eine angebliche Schusswaffen-Attacke von allen Anklagepunkten freigesprochen. Das Urteil wurde, wie unter anderem The Sun berichtet, am vergangenen Dienstag von einem Geschworenengericht in Los Angeles verkündet. A$AP Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, soll nach Aussage des Klägers A$AP Relli im November 2021 bei einem Streit in Hollywood mit einer halbautomatischen Waffe geschossen haben. Rocky bestritt die Vorwürfe und gab an, statt einer echten Waffe eine Requisitenpistole verwendet zu haben. Rihanna zeigte sich während der Verkündung des Urteils tief bewegt und brach in Tränen aus, während ihr Partner sie in einer emotionalen Umarmung auffing.

Der Prozess, der mehrere Wochen andauerte, hatte nicht nur die Aufmerksamkeit der Hip-Hop-Szene auf sich gezogen, sondern auch weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Bei einem Schuldzuspruch hätten dem Musiker bis zu 24 Jahre Gefängnis gedroht. Neben der emotionalen Unterstützung seiner Ehefrau und seiner Familie dankte A$AP Rocky am Ende dem Gericht. "Ihr habt mein Leben gerettet", sagte der "Praise the Lord"-Interpret an die Geschworenen gewandt. Bereits im Vorfeld hatte sein Anwalt Joe Tacopina die Glaubwürdigkeit des Klägers angezweifelt und die Vorwürfe als ungerechtfertigt bezeichnet. Der Prozess endete so mit einem gefeierten Freispruch, bei dem die Jury keine hinreichenden Beweise für eine Verurteilung sah.

Rihanna und A$AP Rocky sind seit 2020 ein Paar – die schwierigen vergangenen Wochen scheinen sie sogar noch enger zusammengeschweißt zu haben. Die Popsängerin drückte nach dem Freispruch ihres Partners ihre Dankbarkeit aus und schrieb auf Instagram: "Die Ehre gebührt Gott und Gott allein! Dankbar und ehrfürchtig über seine Gnade." Neben ihrer Liebe verbindet die beiden der Erfolg, aber auch ihre Familie. Ihre beiden Kinder, RZA (2) und Riot Rose (1), kamen jeweils 2022 und 2023 zur Welt.

Getty Images A$AP Rocky, Rapper, Februar 2025

Getty Images A$AP Rocky im Februar 2025 vor Gericht

