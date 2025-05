Süßer Babybauch-Look: Rihanna trägt XXL-Schleifenkleid

Rihanna (37) hat bei einem Dinner im Edelrestaurant Giorgio Baldi in Santa Monica einmal mehr ihr Gespür für außergewöhnliche Mode unter Beweis gestellt. Die "We Found Love"-Sängerin wurde am Donnerstagabend in einem grauen Kleid mit einer auffälligen XXL-Schleife über ihrem Babybauch gesichtet. Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, ist zu sehen, wie die Musikerin den Look mit zarten, rosafarbenen Seidenballerinas abrundet und dem Outfit so eine verspielte Note verleiht.

Erst vor Kurzem war Rihanna beim Cannes Film Festival in Frankreich zu Gast, wo sie ihren Partner A$AP Rocky (36) bei der Premiere seines Films "Highest 2 Lowest" unterstützte. In dieser aufregenden Lebensphase scheinen sich die beiden gegenseitig besonders viel Rückhalt zu geben. Die erfolgreiche Unternehmerin und ihr 36-jähriger Partner erwarten nach ihren Söhnen RZA und Riot nun ihr drittes Kind – eine Nachricht, die Rihanna erst kürzlich bestätigte. Damit könnte das Musiker-Traumpaar schon bald zur echten Großfamilie werden.

Rihanna, die nicht nur als Musikerin, sondern auch als erfolgreiche Unternehmerin überzeugt, begeistert ihre Fans immer wieder mit außergewöhnlichen Mode-Statements. Ihre Schwangerschaftslooks haben längst Kultstatus erreicht und gelten als absolut stilprägend. Ob auf dem roten Teppich oder bei einem entspannten Dinner in Santa Monica: Rihanna setzt Trends und inspiriert Frauen weltweit, ihren Babybauch mit Stil und Selbstbewusstsein zu zeigen. Besonders ihre enge Bindung zu Partner A$AP Rocky scheint ihr dabei Kraft zu geben – das Paar zeigt sich regelmäßig verliebt und harmonisch in der Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / BFA.com / BACKGRID Rihanna im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige