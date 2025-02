Romanze beendet: Pete Wicks bezieht jetzt Junggesellenbude

Im August des vergangenen Jahres fing die Gerüchteküche um Pete Wicks (36) und Maura Higgins an, zu brodeln. Es wurde gemunkelt, dass die beiden in einer Beziehung sind – jedoch hat keiner von beiden die angebliche Romanze je offiziell gemacht. Wie Daily Mail nun berichtet, soll zwischen der Reality-TV-Bekanntheit und dem "Strictly Come Dancing"-Star alles wieder aus sein. Tatsächlich versucht Pete wohl gerade, seiner Verflossenen regelrecht aus dem Weg zu gehen, denn er ist laut Berichten in eine Wohnung in London gezogen – weit weg von Mauras Villa in Essex. Wie das Magazin weiter berichtet, soll er wohl fast 2.900 Euro pro Monat für das Apartment zahlen.

Ein Insider meint gegenüber dem Magazin, dass Pete wohl dennoch eine Wohnung in Essex hat – aber weil er so viel arbeiten würde, verbringe er sehr viel Zeit in der englischen Hauptstadt. Doch wieso haben sich Pete und Maura überhaupt getrennt? Möglicherweise hat es mit den Problemen des The Only Way Is Essex-Stars zu tun, sich zu binden. In einem Interview mit The Times meinte er nämlich: "Sobald eine Beziehung den Punkt erreicht, an dem ich scheinbar Einfluss auf das Leben von jemandem habe, bekomme ich eine Heidenangst." Noch dazu hatte Maura ihm angeblich ein Ultimatum gestellt: Entweder sie machen die Beziehung öffentlich oder sie gehen getrennte Wege.

Wie The Sun berichtet, könnte es aber auch noch einen anderen Grund für die Trennung geben. Ein Insider berichtet nämlich, dass Maura die Vermutung hatte, Pete würde sie betrügen – und anscheinend wurde sie darin auch bestätigt. "Es gab einige Auseinandersetzungen über Vertrauen. Sie fühlte sich bestätigt, als sie eine Menge Nachrichten mit anderen Frauen auf seinem Telefon sah. Sie wusste, dass sie nie das Gefühl haben würde, ihm vertrauen zu können – selbst wenn die Nachrichten alle unschuldig waren, konnte sie nicht darüber hinwegkommen", erklärte der Informant.

Getty Images Maura Higgins, Februar 2025

Getty Images Pete Wicks, Realitystar

