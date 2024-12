Maura Higgins stellte Pete wegen Tanzpartnerin ein Ultimatum

Love Island-Star Maura Higgins hatte ihrem Pete Wicks (36) ein Ultimatum gestellt, bevor sie ins Dschungelcamp zog: Entweder er verpflichtet sich vollständig zu ihrer Beziehung oder sie würden getrennte Wege gehen. Diese Entscheidung traf die TV-Bekanntheit, nachdem beide etwa fünf Monate zusammen waren und ihre jeweiligen Karrieren sie auf entgegengesetzte Seiten der Welt zogen. Während Maura an der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in Australien teilnahm, war Pete Kandidat bei Strictly Come Dancing in Großbritannien.

Während ihrer Zeit im Dschungelcamp sprach Maura offen über einen Mann, den sie seit Juli daten und sehr vermissen würde. Sie erwähnte, dass sie noch nie zuvor "verliebt" gewesen sei, aber dass sich diese Situation "anders" anfühle. Ein Insider verriet DailyMail, dass Pete vor Mauras Abreise ihre Beziehung offiziell machen wollte. Doch Maura, die sich Petes Ruf als Frauenheld bewusst war und von seiner engen Freundschaft mit der Profi-Tänzerin Jowita Przystał wusste, entschied sich, einen Schritt zurückzutreten. Sie stellte ihm ein Ultimatum: Entweder er verpflichte sich ganz zu ihr oder sie würde die Beziehung aufgeben. So reiste sie als Single nach Australien, während Pete enttäuscht zurückblieb und hoffte, dass sie nach ihrer Rückkehr wieder zueinanderfinden würden.

Im Dschungelcamp erzählte Maura ihren Mitstreitern, dass Pete nicht wie die anderen Männer sei und sie denselben Humor teilen würden. "Wir telefonieren rund um die Uhr miteinander", verriet sie. Nach seiner Rückkehr wurde Pete laut Mirror auf einem Gruppenfoto mit Maura und ihren Freunden in einem Londoner Hotelzimmer gesichtet, was auf eine mögliche Annäherung hindeutet. Auch soll Pete gegenüber Freunden seine Gefühle für Maura offenbart haben.

Getty Images Maura Higgins im Januar 2023

Getty Images Pete Wicks im Mai 2017

