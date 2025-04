"Verändert": Pete Wicks stichelt gegen Kumpel Sams Ex Zara

Zara McDermott (28) und Sam Thompson (32) haben ihr Liebes-Aus wohl überwunden: Während die Love Island-Bekanntheit glücklich mit Sänger Louis Tomlinson (33) sein soll, wird dem "Made In Chelsea"-Star eine Romanze mit Realitystar Samie Elishi nachgesagt. Im "Staying Relevant"-Podcast spricht Pete Wicks (36) nun das Liebesleben seines Kumpels an – und kann sich dabei eine unterschwellige Stichelei gegen Sams Ex-Freundin nicht verkneifen. "Ich glaube, ich habe dich schon lange nicht mehr so glücklich gesehen, und das ist nicht nur mir aufgefallen. Es macht Spaß, mit dir zusammen zu sein, es hat sich einfach irgendetwas verändert", betont die TV-Persönlichkeit.

Pete scheint also recht froh darüber, den 32-Jährigen mit einer neuen Liebe zu sehen – und getrennt von Zara. Er zeigte sich aber auch glücklich über die vermeintlich neue Beziehung der ehemaligen Strictly Come Dancing-Kandidatin, auch wenn er seine tatsächlichen Gedanken lieber für sich behalten wollte. In seiner Radiosendung "KISS Breakfast", die er gemeinsam mit Olivia Attwood (33) moderiert, erklärte der einstige "Celebs Go Dating"-Teilnehmer, sich für Zara zu freuen und die "romantischen" Bilder von ihr und dem One Direction-Star gesehen zu haben. Er merkte jedoch an: "Es fällt mir wirklich schwer, nichts zu sagen, aber es ist guter Klatsch. Vielleicht erzähle ich dir mehr, wenn wir nicht mehr auf Sendung sind."

Die britischen Realitystars führten eine Zeit lang eine On-off-Beziehung, bevor im Dezember vergangenen Jahres ihre endgültige Trennung bekannt wurde. Ihre Gefühle füreinander scheinen nun wirklich der Vergangenheit anzugehören: Zara wurde seit März immer wieder mit Louis gesichtet. Darüber hinaus verriet ein Insider gegenüber Daily Mail: "Zara ist so glücklich. Es ist noch früh in ihrer Beziehung mit Louis, aber alles läuft gut zwischen ihnen." Aber auch Sam ist kein Kind der Traurigkeit. Der ehemalige Kandidat der UK-Version des Dschungelcamps wurde am Osterwochenende mit der Love Island-Bekanntheit Samie gesehen, mit der er sich einer Quelle zufolge "sehr gut verstehen" soll.

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson und Zara McDermott im März 2024

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

