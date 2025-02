Sebastian Kurz gönnt sich teure Loge beim Wiener Opernball

Sebastian Kurz (38), ehemaliger Bundeskanzler von Österreich, wird dieses Jahr beim berühmten Wiener Opernball teilnehmen und hat sich für diesen Anlass eine exklusive Parkett-Loge gegönnt. Wie er gegenüber oe24 bestätigte, wird er persönlich anwesend sein – anders als im Vorjahr, als er zwei Logen reservierte, den Ball jedoch ausließ. Die Loge, die Platz für acht Personen bietet, kostet mit Bewirtung und Eintrittskarten bis zu 30.000 Euro. Die schwangere Lebensgefährtin des Politikers, Susanne Thier, bleibt voraussichtlich zu Hause.

Im Vorfeld des 67. Wiener Opernballs wird jedoch nicht nur über den 38-Jährigen gesprochen, sondern auch über die mögliche Besetzung anderer prominenter Logen. So ist unklar, ob die sogenannte Kanzler-Loge dieses Jahr genutzt wird, da die österreichische Regierung weiterhin in einer Übergangsphase ist. Der Übergangskanzler Alexander Schallenberg will sich dem Portal zufolge wohl erst kurzfristig entscheiden, ob er am Event teilnimmt. Sebastian selbst scheint sich davon nicht beeindrucken zu lassen und wird den Abend inmitten des gesellschaftlichen Highlights der Saison voraussichtlich ganz entspannt genießen.

Sebastian hat bereits seit mehreren Wochen allen Grund zum Feiern. Auf Instagram verkündete er im Januar stolz, dass er und Susanne ihr zweites Kind erwarten. "Vor drei Jahren begann für uns ein wunderbares Kapitel mit der Geburt von Konstantin. Dieses Jahr wird es gleich noch spannender", schrieb der Politiker. Er drückte seine Freude darüber aus, dass sein Sohn bald seinen kleinen Bruder begrüßen könne. Das dazugehörige Foto zeigte den dreijährigen Konstantin, der ein Ultraschallbild in seinen winzigen Händen hält.

Anzeige Anzeige

Leopold Nekula/VIENNAERPO/SIPA Sebastian Kurz mit seiner Partnerin Susanne Thier

Anzeige Anzeige

Instagram / sebastiankurz Konstantin Kurz und ein Ultraschallbild, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Sebastian so viel Geld für eine Loge ausgibt? Ich kann es verstehen, an seiner Stelle würde ich es mir auch gönnen. Aus meiner Sicht ist das totale Geldverschwendung. Ergebnis anzeigen