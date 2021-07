Süße Neuigkeiten vom österreichischen Bundeskanzler! Seit der Schulzeit ist Sebastian Kurz (34) in festen Händen. Mit seiner Freundin Susanne Thier hat der Politiker schon einige Highlights in seinem Leben erlebt, unter anderem seine Wahl zum Bundeskanzler Österreichs. Doch auch privat bahnt sich nun ein erfreuliches Ereignis an: Sebastian und Susanne erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – und sind megahappy darüber!

Das verkündet der werdende Vater nun stolz seiner Instagram-Community. Zu einem zuckersüßen Pärchenbild, auf dem sich die Eltern in spe verliebt anschauen, schreibt er: "Wir sind überglücklich und dankbar, dass wir bald zu dritt sein werden. Es wartet auf uns eine wunderschöne gemeinsame Aufgabe, der wir mit großer Vorfreude entgegenblicken." Seine Follower bitte er aber um Verständnis, dass alles Weitere in Bezug auf die Schwangerschaft privat bleibe.

"Wir sind aber froh, diese bald unübersehbare Freude mit euch teilen zu dürfen!", schließt er sein Statement ab. Doch nicht nur das Pärchen freut sich über sein Babyglück, auch die Fans und einige Promis sind total aus dem Häuschen. So gratuliert unter anderem auch der GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (34) dem Kanzler – und kommentiert: "Glückwunsch, Sebastian!"

Anzeige

Starpix / picturedesk.com Susanne Thier und Sebastian Kurz

Anzeige

Barbara Insinger / Future Image Sebastian Kurz, Politiker

Anzeige

Leopold Nekula/VIENNAERPO/SIPA Sebastian Kurz mit seiner Partnerin Susanne Thier

Anzeige

Was glaubt ihr, bekommen die beiden einen Jungen oder ein Mädchen? Sicher einen Jungen. Ich glaube, sie bekommt ein Mädchen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de