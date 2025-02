Bröckelt die Freundschaft? Knossi wettert gegen MontanaBlack

Dass bei Videospielen gerne mal die Emotionen hochkochen, ist wohl vielen bewusst. Da bilden auch die Streamer keine Ausnahme. Vor allem MontanaBlack (36) ist bekannt für seine Ausbrüche, wenn's mal nicht so läuft. Genau davon hat sein Kumpel Knossi (38) aber jetzt genug. In einem Twitch-Stream macht der Entertainer seinem Ärger Luft: "Wir haben Streit, ich sage es euch, wie es ist." Ein Abend mit den Games "Mario Kart" und "Super Mario Party" endete mit dicker Luft, so Knossi. "Ich kann das nicht mehr, soll er es hier über die Öffentlichkeit erfahren – das war der letzte Spieleabend. Wenn der mal hinten liegt, wenn nichts mehr funktioniert in den Minispielen, bewegt der sich einfach nicht mehr. [...] Das kotzt mich an", ärgert der Streamer sich.

Das sei auch nicht das erste Mal, dass Monte lieber schmollt, wenn er beim Zocken mal einen schlechten Tag hat. "Wir haben häufiger Spieleabende gemacht, aber wirklich – so ein schlechter Verlierer", schimpft der 38-Jährige weiter. Der Chat versucht Knossi zu beruhigen. Unter anderem fliegen Kommentare wie "Dafür ist er bekannt" rein. Eine Tatsache, die dem ehemaligen Let's Dance-Teilnehmer durchaus bewusst ist: "Ja, dann soll er immer einen finden, der mit ihm spielt, dann soll er [...]" Knossi wird sicher so schnell nicht mehr mit Monte spielen. Während der Großteil der Zuschauer dem Twitch-Star Recht gibt, finden einige es aber auch schwierig, dass er seinem Kumpel das nicht direkt sagt. "Ruf ihn an und sag's persönlich", empfiehlt ein Kommentator.

Monte selbst vermied es bisher, auf Knossis Ärger zu reagieren, aber sicherlich wird er in seinem nächsten Stream darauf angesprochen. Auch ob die Freundschaft der Streamer dem Streit standhalten wird, bleibt abzuwarten. Und dabei waren die beiden eigentlich wirklich dicke Freunde, kooperierten und zockten regelmäßig miteinander. Doch es ist bereits das zweite Mal binnen weniger Wochen, dass es zwischen Knossi und der Bubble um MontanaBlack kriselt. Grund dafür war das Streaming-Projekt um das Videospiel "Rust", das der 36-Jährige zusammen mit seinem Buddy Zarbex auf die Beine stellte. Als Knossi sich dem Server anschließen wollte, war das Projekt nämlich schon vorbei – nach etwa einer Woche. Während der sich darüber aufregte, das Spiel gekauft zu haben und es jetzt nicht zu brauchen, schimpfte Zarbex über seinen Ausraster.

Knossi, Streamer

Knossi und Zarbex, deutsche Twitch-Stars

