Nach über 3 Jahren: Darum isst MontanaBlack wieder Fleisch

MontanaBlack (37) hat auf der Livestream-Plattform Twitch seine Rückkehr zum Fleischkonsum verkündet. Nachdem der Social-Media-Star mehr als dreieinhalb Jahre auf Fleisch verzichtet hatte, änderte sich sein Lebensstil im Mai dieses Jahres erneut. Den Grund für diese Entscheidung erklärte er jetzt seinen Fans: "Ich habe jetzt Lust, auch mal wieder Fleisch zu essen." Entgegen der Vermutung eines Zuschauers stellte er jedoch klar, dass seine Freundin Lea, die selbst kaum Fleisch zu sich nimmt, ihn nicht beeinflusst habe.

Eine besondere Rolle in diesem Sinneswandel spielte offenbar die Dönerbude "Honest Kebab" in Hamburg, die einem langjährigen Freund und Kollegen von MontanaBlack, Holger Schwietering alias Holle21614, gehört. Der Laden, der erst im April eröffnet wurde, war für Monte ein entscheidender Faktor, den Fleischverzicht aufzugeben. Während seines ersten Besuchs im Mai zeigte sich der Twitch-Star begeistert von dem Angebot seines Freundes und bezeichnete den Döner als "wirklich so geil". Laut seinen Aussagen sei der Erfolg des Lokals ein ausschlaggebender Grund für sein Umdenken gewesen.

MontanaBlack, der in Buxtehude aufwuchs und seit Jahren eine große Community begeistert, lebte zuvor aus Liebe zu Tieren vegetarisch. Der Influencer machte keinen Hehl daraus, dass er sich nicht in der Lage sehe, ein Tier zu töten. Privat scheint der Streamer ebenfalls auf Erfolgskurs – neben seiner Fleisch-Rückkehr sorgt auch seine Beziehung mit Freundin Lea für Gesprächsstoff. Obwohl MontanaBlack sein Privatleben oft unter Verschluss hielt, gewährte er seinen Fans in der Vergangenheit gelegentlich Einblicke, etwa mit einem gemeinsamen Video im Porsche. Seinen Mix aus Offenheit und Authentizität schätzen Millionen von Fans weltweit an ihm.

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack, Streamer

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack, 2019