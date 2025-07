So verliebt: MontanaBlack postet Knutschfoto mit seiner Lea

Seit einigen Monaten ist MontanaBlack (37) wieder glücklich vergeben. Lea heißt seine Auserwählte – allerdings bleibt die Beziehung größtenteils privat. Man sieht das Paar zwar zusammen bei Unternehmungen und man hörte auch schon Leas Stimme, aber ihr Gesicht versucht der Streamer möglichst zu verbergen. Dass er bis über beide Ohren verliebt ist, teilt Monte aber dennoch gerne mit seinen Fans. Die beiden waren gerade erst in einem romantischen Urlaub auf Mallorca und bei Instagram teilt der Twitch-Star ein paar Highlights, darunter auch ein Foto, auf dem er und Lea innig knutschen. Solche Aufnahmen gibt es eher selten von Monte. "Ein paar schöne Momente aus meinem Urlaub. Danke für den Support", schreibt er in seiner Story.

Seine neue Beziehung machte Monte bereits im April öffentlich. In einem Stream auf Twitch geriet er ins Plaudern, nachdem seine Fans spekuliert hatten, warum er sich eine Wohnung in Amsterdam gekauft hatte. Sie vermuteten eine Fernbeziehung. "Wir können ja Butter bei die Fische reden, wenn wir hier eine ehrliche Runde sind. Onkel Monte ist wieder vergeben, ja, das hat der ein oder andere von euch vielleicht schon mitbekommen", verriet der 37-Jährige. Seine Wohnung in den Niederlanden habe aber nichts mit seiner Partnerin zu tun.

Auch wenn Monte bisher nicht viel über seine Lea preisgeben wollte, erzählte er seiner Community doch, wie sie sein Herz eroberte. Die beiden verbindet nämlich ein etwas ungewöhnlicher gemeinsamer Nenner: Nasenspray. Monte ist schon seit einigen Jahren bekennend "Nasenspray-süchtig" und seine Liebste scheint auch auf die Wirkung des Mittels zu vertrauen. "Sie hat vor mir Nasenspray genommen und da habe ich schon gedacht: 'Oh, wow! Sie nimmt auch Nasenspray?'", meinte der Content Creator zu seinem Chat. Noch mehr gefunkt habe es aber, als Lea ohne zu zögern wusste, welches sein Lieblingscasino sei, obwohl sie selbst kein Fan von Glücksspiel sei.

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack bei der Baller League 2024 in Köln

Instagram / montanablack MontanaBlack und Freundin Lea im Juli 2025

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025