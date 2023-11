Jennifer Hermoso bekam Morddrohungen nach Kuss-Skandal!

Jennifer Hermoso (33) musste sich üble Nachrichten gefallen lassen! Bei der Frauen-Weltmeisterschaft überschattete der Kuss-Eklat um die spanische Nationalspielerin den Sieg ihrer Mannschaft. Während der Feier wurde die Stürmerin vom Verbandspräsidenten Luis Rubiales (46) ungefragt auf den Mund geküsst. Der Funktionär trat zwar von seinem Amt zurück, stempelte den Vorfall allerdings als nicht verwerflich ab. Jennifer trägt aber weiterhin die Konsequenzen: Sie bekam sogar Morddrohungen.

"An den Gedanken, dass ich sogar Morddrohungen erhalten habe, werde ich mich niemals gewöhnen können. Ich musste mit den Folgen einer Tat zurechtkommen, die ich nicht provoziert und die ich mir nicht ausgesucht habe", sagt die Kickerin in der spanischen GQ-Ausgabe. Zur Überwindung der "schwierigen Phase" habe Jennifer in den vergangenen Wochen sogar psychologische Hilfe gebraucht.

Die Fußballerin wollte den Skandal nicht ungesühnt lassen. Vor wenigen Wochen berichtete unter anderem The Sun, dass Jennifer eine Strafanzeige gegen den ehemaligen Verbandschef wegen sexuellen Übergriffs gestellt hatte. Die Ermittlungen der Behörden sollen derweil noch auf Hochtouren laufen.

Getty Images Jennifer Hermoso, spanische Fußballspielerin

Getty Images Luis Rubiales, Oktober 2022

Getty Images Jennifer Hermoso, Fußballerin

