Diese Stars sind die Gewinner der diesjährigen SAG Awards

Am Sonntag versammelten sich Stars und Sternchen auf dem roten Teppich der alljährlichen Screen Actors Guild Awards. Die Verleihung unterteilt sich in die Bereiche Film und Fernsehen. Insgesamt gibt es 15 Kategorien – sechs im Bereich Film und neun im Bereich Fernsehen. In diesem Jahr durften sich unter anderem Timothée Chalamet (29), Kieran Culkin und Demi Moore (62) über einen Preis freuen. Welche Stars außerdem einen Award entgegennehmen konnten, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

Anzeige Anzeige