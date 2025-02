Timothée Chalamet & Co.: Das sind die Sieger der SAG Awards

Am Sonntag war es wieder an der Zeit: In Los Angeles wurden die besten Film- und Fernsehleistungen des vergangenen Jahres bei den Screen Actors Guild Awards ausgezeichnet. Dabei konnten sich einige bekannte Gesichter über einen Preis freuen – darunter auch Timothée Chalamet (29). Der Schauspieler konnte sich in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" mit seiner Darstellung als Bob Dylan (83) in "A Complete Unknown" gegen unter anderem Daniel Craig (56) und Ralph Fiennes (62) durchsetzen. Demi Moore (62) durfte ebenso einen Preis mit nach Hause nehmen: Der "Ghost"-Star wurde als "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Darstellung im Horrorstreifen "The Substance" honoriert. Kieran Culkin und Zoe Saldaña (46) dagegen sicherten sich als "Bester Nebendarsteller" und "Beste Nebendarstellerin" für ihre Rollen in "A Real Pain" und "Emilia Pérez" eine Auszeichnung.

Neben Promis, die für ihre Darbietung in einem Film honoriert wurden, gab es auch für Rollen in TV-Shows Preise. In den Kategorien "Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie" und "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" überzeugten gleich zwei "Shogun"-Stars: Anna Sawai und Hiroyuki Sanada erhielten die Awards für ihre Darstellungen als Lady Mariko und Lord Yoshii Toranaga. Im Comedy-Bereich durften sich Martin Short (74) für seine Rolle als Oliver Putnam in Only Murders in the Building und Jean Smart (73) als Deborah Vance in "Hacks" über eine Auszeichnung freuen. Außerdem wurden Preise für die Darbietung in einer Miniserie verliehen: Diese gingen an Colin Farrell (48) für "The Penguin" und Jessica Gunning für Rentierbaby.

Der Rest der Nominierten ging leider leer aus. Besonders überraschen dürfte dies Wicked-Fans: Die Musical-Verfilmung galt nämlich mit fünf Nominierungen als absoluter Spitzenreiter. Nicht nur Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (31) hofften auf eine Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin und beste Nebendarstellerin, auch Jonathan Bailey (36) stand als bester Nebendarsteller zur Auswahl für einen der Preise. Darüber hinaus war der Kinostreifen in den Kategorien "Bestes Schauspielensemble" und "Bestes Stuntensemble" nominiert – es wurden allerdings der Thriller "Conclave" und die Komödie "The Fall Guy" ausgezeichnet.

Getty Images Demi Moore bei den SAG Awards 2025

Getty Images Colin Farrell bei den SAG Awards 2025

