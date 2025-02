Jason Knauf packt über Herzogin Meghans Mobbing-Skandal aus

Jason Knauf, ehemaliger Kommunikationssekretär des britischen Königshauses, hat in einem Interview mit 60 Minutes Australia erstmals über den sogenannten "Mobbing-Skandal" um Herzogin Meghan (43) gesprochen. Im Jahr 2018 hatte Jason eine interne E-Mail verfasst, in der er Bedenken über Meghans Umgang mit dem Personal äußerte. Diese E-Mail geriet drei Jahre später an die Öffentlichkeit, kurz vor dem berüchtigten Oprah (71)-Interview von Meghan und Harry (40). Meghan hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und sie als Teil einer Verleumdungskampagne bezeichnet. Jason erklärte nun, er bereue nichts: "In einem solchen Job muss man alles akzeptieren, was dazu gehört. Ich würde nichts ändern."

Neben diesem brisanten Kapitel sprach Jason aber auch positiv über seine Zusammenarbeit mit Meghan und Harry. Er habe "viele großartige Momente" mit dem Paar erlebt, beispielsweise während der Vorbereitungen für ihre Hochzeit im Jahr 2018. Zudem teilte er Einblicke in schwierige Zeiten, die das Königshaus zuletzt durchleben musste. Er enthüllte, dass Prinz William (42) in einem Telefonat erfuhr, dass sowohl seine Frau Kate (43) als auch sein Vater König Charles (76) mit Krebs diagnostiziert worden waren. Diese Schicksalsschläge hätten William damals sehr belastet, doch er und Kate hätten stets ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis an erste Stelle gesetzt.

Jason Knauf arbeitete ab 2018 sowohl für die damaligen Cambridges als auch für Harry und Meghan und wurde später CEO der Royal Foundation, bevor er diese Rolle 2021 beendete. Für seine Dienste im Auftrag der Königsfamilie wurde er in die Neujahrsehrenliste 2023 aufgenommen und mit dem Royal Victorian Order ausgezeichnet. Hinter den Kulissen galt er als integrativer Bestandteil der royalen Familie, obwohl seine Beziehungen zu einigen Mitgliedern oft im Fokus von Kontroversen standen. Trotz der beruflichen Spannungen sprach er in Interviews stets respektvoll über seine ehemaligen Arbeitgeber und die einzigartigen Erfahrungen, die seine Zeit bei den Royals prägten.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Jason Knauf und Prinz Harry

