Vor Netflix-Erfolg arbeitete Cooper Koch in einer Eisdiele

Cooper Koch (28), bekannt aus der Netflix-Serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", verrät, dass er noch in einer Eisdiele gearbeitet habe, als er die Rolle in der erfolgreichen Serie ergatterte. Der Schauspieler habe damals in einer Filiale von Salt & Straw im kalifornischen Silverlake hinter der Theke gestanden und nebenbei Yoga unterrichtet, um finanziell über die Runden zu kommen. In einem Interview mit VMAN erzählt Cooper, wie dieser Job ihm geholfen habe, den Moment zu genießen und ihn letztendlich auf die Arbeit an der Ryan Murphy (59)-Produktion vorbereitet habe: "Ich habe das geliebt – es hat mich glücklich und produktiv gemacht", betont er.

Die Zeit bei Salt & Straw war für den jungen Schauspieler aber nicht nur eine Übergangsphase. Sie habe ihm auch geholfen, seiner Routine Struktur zu geben und positiv zu bleiben. Cooper erklärt, dass diese Einstellung ihm möglicherweise sogar zu seiner jetzigen Karriere verholfen habe: "Vielleicht hat dieser Job meine Energie angehoben, sodass ich genau das anzog, was ich wollte." Hinter den Kulissen von "Monsters" habe er intensiv daran gearbeitet, in die Rolle von Erik Menendez (54) einzutauchen, zum Beispiel mit täglichen Post-its zur Motivation an seinem Spiegel: "Es ist kitschig, aber es funktioniert. Irgendwann glaubst du wirklich daran." Auch Fotos und Textauszüge hätten in seinem Trailer gehangen, um ihm zu helfen, die komplexe Figur zu verkörpern.

Cooper, der für einen Golden Globe nominiert ist, blickt trotz des kürzlich erreichten Karrieresprungs gern auf die bodenständige Zeit in der Eisdiele zurück. Der Schauspieler setzt bewusst auf Balance in seinem Leben und sucht derzeit gezielt nach seinem nächsten Projekt. Dabei möchte er die gleiche Magie und Euphorie verspüren wie damals hinter der Eistheke. Sein Fokus bleibt, diese Leidenschaft und Verbindung in alle zukünftigen Rollen mitzunehmen, egal wie groß oder klein diese sein mögen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cooper Koch und Nicholas Alexander Chavez, "Monsters"-Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Cooper Koch, Golden Globes 2025

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Cooper seinen Traumjob durch seine positive Energie angezogen hat? Ja, das halte ich für möglich. Nein, daran glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen