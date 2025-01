Cooper Koch und Freund Stuart McClave glänzen in Mailand

Cooper Koch (28) wurde mit der Serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" weltberühmt. Nun sorgt der Schauspieler mit seinem eleganten Look in Mailand für Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit seinem Freund Stuart McClave spazierte er am Sonntag Händchen haltend durch die italienische Stadt, in der gerade die Fashion Week stattfindet. Beide trugen perfekt aufeinander abgestimmte Looks: Sie präsentierten sich in schwarzer Kleidung, kombiniert mit dunklen Schals, Sonnenbrillen und Regenschirmen. Der Ausflug ist erst das zweite Mal, dass sich das Pärchen gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigt.

Ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt feierten Cooper und Stuart Anfang des Jahres bei den Golden Globes. Bei der Preisverleihung war der 28-Jährige in der Kategorie "Beste Performance eines männlichen Schauspielers in einer Miniserie" nominiert. Den Award gewann er zwar nicht, doch der US-Amerikaner ging trotzdem glücklich nach Hause. Im Interview mit ET schwärmte er von seiner Begleitung: "Er hält mich auf dem Boden der Tatsachen und er ist einfach so eine große Unterstützung. Er ist sehr lieb und der beste Partner, den ich mir hätte wünschen können."

Die Netflix-Serie, in der Cooper den verurteilten Straftäter Erik Menendez (54) spielt, ist bei Zuschauern höchst umstritten, könnte aber dennoch zu einem Erfolg für die Brüder führen. Seit 35 Jahren sitzen die beiden US-Amerikaner wegen des Mordes an ihren Eltern im Gefängnis. Allerdings behaupteten sie, von ihrem Vater missbraucht worden zu sein, weshalb die Morde reine Selbstverteidigung gewesen seien. Laut Deadline ist eine Neuverhandlung der Gefängnisstrafe von Erik und Lyle (57) für Ende Januar angesetzt.

Getty Images Cooper Koch, Schauspieler

Getty Images Lyle und Erik Menendez im August 1991

