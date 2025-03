Cooper Koch turtelt mit Freund Stuart bei den GLAAD Awards

Cooper Koch (28) und Stuart McClave strahlen vor Glück – und das nicht nur sprichwörtlich. Bei den diesjährigen GLAAD Media Awards im luxuriösen Beverly Hilton Hotel im kalifornischen Beverly Hills erschienen die beiden Turteltauben zusammen auf dem roten Teppich und ließen es sich nicht nehmen, ihre Zuneigung öffentlich zu zeigen. Vor den Augen zahlreicher Fotografen teilten der "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez"-Star und sein Freund liebevolle Küsse aus und begeisterten mit ihrer harmonischen Ausstrahlung.

Im Oktober 2024 hatte Cooper öffentlich gemacht, dass er in einer Beziehung ist – ließ damals jedoch offen, wer sein Herz erobert hat. Erst bei den diesjährigen Golden Globes wurde bekannt, dass es sich bei seinem Partner um den Produzenten handelt – die Turteltauben feierten bei der Preisverleihung ihr Red-Carpet-Debüt. Seither zeigte das Paar regelmäßig bei diversen Anlässen, wie glücklich es miteinander ist.

Aufmerksame Beobachter vermuteten bereits, dass Cooper und Stuart sich sogar schon das Jawort gegeben haben könnten: Der Schauspieler trägt seit geraumer Zeit einen Ring an seiner linken Hand. Doch er selbst nahm den eifrigen Spekulanten zu Gast in der "Andy Cohen Live"-Show den Wind aus den Segeln und erklärte, dass es sich bei dem Schmuckstück nicht um einen Ehering handle. "Ich wollte die Leute nur ein bisschen verunsichern und sehen, was sie dazu sagen würden", musste Cooper jedoch zugeben. Der Ring stamme von seinem Großvater und gelte in Bezug auf seine Beziehung mit Stuart nur als "nettes Totem" – für seinen Liebsten würden sie demnächst auch einen besorgen wollen.

Cooper Koch und Stuart McClave in Mailand, Januar 2025

Cooper Koch, Schauspieler

