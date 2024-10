Noch nicht verheiratet: Darum trug Cooper Koch einen Ehering

Cooper Koch (28) verriet, warum er einen Ehering trug, obwohl er nicht verheiratet ist. Der Schauspieler, der zuletzt durch die Netflix-Miniserie "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" bekannt wurde, erklärte in der "Andy Cohen Live"-Show des Radiosenders Sirius XM, warum er einen Ring an der linken Hand trug. Auf die Frage des Moderators Andy Cohen (56) nach dem Schmuckstück, das Anfang der Woche das Interesse der Fans geweckt hatte, erwiderte der US-Amerikaner verschmitzt: "Ich wollte die Leute nur ein bisschen verunsichern und sehen, was sie dazu sagen würden."

Die Aktion soll aber nicht lange geplant gewesen sein, denn eigentlich wollte sich der 28-Jährige nur schnell für die Emmy-Awards fertigmachen, zu denen er seinen Bruder Payton Koch begleiten wollte. "Ich war mit meinem Freund zusammen und ich sah meinen Schmuck durch und ich hatte diesen Ring, der meinem Großvater gehörte, und ich dachte: 'Oh, ich sollte diesen Ring einfach tragen', und dann steckten wir ihn einfach an meinen Ringfinger und es wurde zu einem kleinen, ich weiß nicht, romantischen Schutzmechanismus", erinnerte sich der Schauspieler an die Situation. Dass sein Freund keinen Ring trägt, scheinen die beiden laut Cooper bald ändern zu wollen: "Wir haben darüber gesprochen, und wir müssen ihm einen Ring besorgen, aber es ist wirklich mehr wie ein nettes Totem."

Seit der Veröffentlichung der "Monsters"-Serie hat sich der Kalifornier zu einem Breakout-Star entwickelt. Er spielt Erik Menendez (53), der zusammen mit seinem Bruder Lyle Menendez (56), verkörpert von Nicholas Alexander Chavez, im Jahr 1989 seine Eltern in ihrem Haus in Beverly Hills ermordete. Die Serie verfolgt die Geschehnisse bis zu dem Gerichtsprozess der Menendez-Brüder, bei dem enthüllt wurde, dass ihr Vater sie jahrelang missbraucht und vergewaltigt haben soll. Während die schauspielerische Leistung von Cooper und Nicholas gelobt wurde, erhielt die Serie auch aufgrund ihrer eher negativen Darstellung der Menendez-Brüder viel Kritik.

Getty Images Schauspieler Cooper Koch, Juli 2022

Getty Images Eric und Lyle Menendez im Dezember 1992

