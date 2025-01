Cooper Koch feiert Red-Carpet-Debüt mit seinem Freund Stuart

Dank des True-Crime-Dramas "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" durfte Cooper Koch (28) schon einige Erfolge feiern – immerhin spielt er eine der Hauptrollen in der erfolgreichen Netflix-Serie. Dazu zählt auch die Nominierung als "Beste Performance eines männlichen Schauspielers in einer Miniserie" bei den diesjährigen Golden Globe Awards. Auf dem roten Teppich des prestigeträchtigen Events glänzt der Schauspieler allerdings nicht allein: Sein Partner Stuart McClave steht ihm bei, wie Fotos zeigen, die Us Weekly vorliegen! Es ist das erste Mal, dass das Paar gemeinsam ein solches Event rockt, was den schicken Auftritt der beiden noch besonderer macht.

Cooper und Stuart sind schon eine Weile zusammen, doch viel ist über ihre Beziehung nicht bekannt. Im Interview mit Entertainment Tonight, das er noch auf dem roten Teppich gibt, kommt Cooper aus dem Schwärmen für seinen Partner aber gar nicht mehr heraus. "Das alles ist so überwältigend. Er hält mich auf dem Boden der Tatsachen und er ist einfach so eine große Unterstützung. Er ist sehr lieb und der beste Partner, den ich mir hätte wünschen können", schildert der "They/Them"-Darsteller. Stuart scheint ebenso verzaubert von seinem Partner wie dieser von ihm, denn er wirft rührend ein: "Es ist sehr einfach, das für dich zu sein."

Zuletzt zirkulierten im Netz einige Verlobungsgerüchte um die beiden, nachdem Cooper mit einem schmucken Ring am Finger bei den Emmy Awards aufgetaucht war. Allerdings räumte der 28-Jährige schnell damit auf. In der "Andy Cohen Live"-Radioshow verkündete er, dass es sich bei dem Ring zwar schon um einen Ehering handele, er aber noch nicht verlobt sei. "Ich wollte die Leute nur ein bisschen verunsichern und sehen, was sie dazu sagen würden", erklärte er dem Gastgeber Andy Cohen (56). Es sei für die beiden eher ein "nettes Symbol".

Getty Images Cooper Koch, Schauspieler

Getty Images Cast von "Monsters: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez", September 2024

