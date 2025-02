Guter Streit: Das ist Komikerin Joyce Ilgs Rezept für Liebe

Bereits seit anderthalb Jahren ist Joyce Ilg (41) mit ihrem Partner Patrick glücklich. Die Komikerin und ihr Liebster haben ein eher spezielles Liebesrezept, wie sie Promiflash bei der Red Night by Campari & Bunte verrät. "Dass wir gut miteinander streiten können. Das ist eins unserer Liebesgeheimnisse, weil wir irgendwie hinterher immer viel verbundener aus einem Streit gehen, als wir vorher reingegangen sind", erklärt die Entertainerin. Sie und Patrick passen so gut zusammen, dass Streit auch mal Spaß mache. Das ist aber noch nicht alles, denn Joyce und Patrick schweißen ebenfalls positive Dinge zusammen: "Wir sind sehr gut darin, unsere liebevollen Gefühle auch gegenseitig auszusprechen."

Am selben Tag wie das Event im Rahmen der Berlinale wurde auch weltweit der Valentinstag gefeiert. Einen Grund, den Feiertag der Liebe zu begehen, sieht die YouTuberin aber nicht – sie verzichtet lieber auf Rosen und Konfekt. "Wir hatten es beide überhaupt nicht auf dem Schirm. [...] Aber das ist völlig fein, weil theoretisch kann man ja jeden Tag zum Valentinstag machen und wir machen das sehr regelmäßig", erklärt sie weiter im Promiflash-Interview. Und tatsächlich zeigen die beiden sich im Netz immer wieder sehr verliebt und scheinen ihre Beziehung offen auszuleben.

Mit ihrem Patrick ist Joyce offiziell seit dem Sommer 2023 zusammen – und er scheint genau der Richtige zu sein. Zu dem Zeitpunkt machte sie ihm eine süße Liebeserklärung im Netz. "Dich im Ganzen, mit allem, was du mitbringst! Und mit dir fühlt sich alles so leicht an", schrieb die 41-Jährige bei Instagram zu einem süßen Kuschelfoto. Neben ihrem privaten Erfolg kann Joyce sich wohl auch beruflich nicht beschweren. Aus der deutschen TV-Landschaft ist sie nur schwer wegzudenken. Immer wieder ist sie in Shows wie beispielsweise Grill den Henssler oder "Wer weiß denn sowas?" zu sehen. Dazu pflegt sie nicht nur einen YouTube-Kanal, sondern auch einen eigenen Podcast. Als Schauspielerin war die gebürtige Kölnerin ebenfalls schon tätig, unter anderem in Sendungen wie Rote Rosen und zuletzt Das Traumschiff.

Instagram / joyceilg Joyce Ilg mit ihrem Freund Patrick im Juni 2023

Instagram / joyceilg Joyce Ilg, deutsche Komikerin

