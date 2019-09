Joyce Ilg (35) findet die TV-Reaktionen total übertrieben! Vor einigen Wochen sorgte Luke Mockridge (30) mit seiner Fernsehgarten-Show für richtig Ärger. Für sein neues Format "Luke! Die Greatnightshow" präsentierte der Entertainer Kinderwitze auf der Bühne – und verärgerte damit vor allem Gastgeberin Andrea Kiewel (54). Promiflash hat jetzt bei Lukes Comedy-Kollegin Joyce nachgefragt, was sie von der Skandal-Aktion gehalten hat.

"Ich hab ehrlich gesagt die ganze Aufregung nicht so verstanden, weil mir war klar, dass das nicht ernst gemeint war von Luke", erklärte die Moderatorin im Gespräch mit Promiflash beim YouTube Goldene Kamera Digital Award in Berlin. Joyce sei sich sicher, dass vor allem Andreas Reaktion für den gewaltigen Wirbel um den Auftritt verantwortlich gewesen sei. "Ich glaube, hätte die Moderatorin nicht so reagiert im Fernsehgarten, wär gar nicht so 'ne Welle draus geschlagen", stellte sie klar und fand, dass die Blondine die Performance etwas zu ernst genommen habe.

"Hätte sie ein bisschen lockerer reagiert und sich nicht so emotional oder persönlich angegriffen gefühlt, dann wär' das Ganze gar nicht so ein Riesen-Ding geworden", ergänzte die Brünette und betonte, dass der Komiker ganz sicher keine bösen Absichten gehabt habe. Auch Luke selbst hatte sich bereits kurz nach dem Eklat zu Wort gemeldet und erklärt: Er habe die ZDF-Moderatorin keinesfalls persönlich angreifen oder beleidigen wollen.

Instagram / joyceilg Joyce Ilg und Luke Mockridge in Köln

Zengel, Dirk/ ActionPress Moderatorin Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"

Christoph Hardt/ActionPress Comedian Luke Mockridge in seiner Show "Luke! Die Greatnightshow"

