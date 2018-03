"Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way...!" Wer kennt ihn nicht, DEN Weihnachtsklassiker schlechthin. Seit mehr als 100 Jahren lassen Familien rund um den Globus zu diesem Song die Winter-Glocken läuten. Da der Countdown bis zum großen Fest aktuell in vollem Gange ist, testet Promiflash jetzt die Textsicherheit der deutschen Stars und Sternchen. Mit dabei: Mike Singer (17), Lukas Rieger (18), Die Lochis und viele mehr. Eines darf vorab verraten werden: Nicht alle schneiden im großen Promi-Karaoke mit Sternchen ab.



