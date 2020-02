Joyce Ilg (36) ist vielen ihrer Fans als YouTuberin und Comedian bekannt. Auf der Video-Plattform folgen ihr mittlerweile 1,27 Millionen User. Und auch in der Comedy-Szene hat sie sich einen Namen gemacht, arbeitete schon mit Stars wie Kaya Yanar (46), Luke Mockridge (30) und Co. zusammen. Doch eigentlich begann ihre Karriere in der Schauspielwelt: Nach Auftritten in verschiedenen Serien ergatterte Joyce jetzt eine Gastrolle bei Rote Rosen.

Das gab die ARD nun in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Ab dem 2. März steht 36-Jährige für die Telenovela vor der Kamera. Die Fans müssen sich aber noch etwas gedulden, bis sie Joyce dann auch im Fernsehen sehen. Die erste Folge mit ihr soll erst Ende April ausgestrahlt werde. Sie mimt Architektin Sarah, die an einem gemeinsamen Projekt mit Henning (Herbert Ulrich) arbeitet. In der Vergangenheit hatten sie bereits eine Affäre und die würde Sarah jetzt nur allzu gern wieder aufleben lassen. Die Beziehung der beiden entwickelt sie sich zu einem ewigen Hin und Her...

In Sachen Schauspiel ist Joyce mittlerweile ein alter Hase. 2005 gab sie in der Serie Unter uns ihr Debüt. Danach war sie für mehr als 300 Folgen Hauptdarstellerin bei "Dahoam is Dahoam". Auch bei Alarm für Cobra 11 und Der Lehrer war der Webstar bereits zu sehen.

Instagram / joyceilg Luke Mockridge und Joyce Ilg

Getty Images Schauspielerin Joyce Ilg bei der 1Live Krone

Instagram / joyceilg YouTuberin Joyce Ilg im Januar 2020

