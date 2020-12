Ob bald noch mehr YouTuber Jonas Ems (23) nacheifern? Gemeinsam mit seinem Kollegen Jonas Wuttke (23) produzierte der Web-Star bereits die dritte Staffel seines Erfolgsformats "Villa der Liebe" – eine Reihe, die in Staffel eins und zwei unter anderem die Kuppelshow Der Bachelor parodierte und in Staffel drei auf das polnische Erotikdrama 365 Tage abzielt. Die Fans feiern das Projekt! Welche YouTuberin mit einem eigenen Comedy-Format bestimmt auch ihre Community begeistern würde? Joyce Ilg (37)!

Wie lustig die 37-Jährige sein kann, stellt sie aktuell bei Binge Reloaded unter Beweis. Promiflash hat im Rahmen des Auftakts der neuen Serie bei ihr nachgefragt, ob sie nicht etwas Ähnliches wie Jonas aufziehen will. "Da habe ich auf jeden Fall schon drüber nachgedacht. Ich habe auch ein Konzept im Kopf, was ich supergern umsetzen würde", verriet Joyce. Da gibt es nur ein Problem: "Das wäre aber sehr aufwendig und dafür müsste ich mir auch ein bisschen mehr Zeit einräumen – und dann nicht ständig noch nebenbei andere Sachen drehen fürs Fernsehen oder so."

Und was hat Joyce denn so für 2021 geplant? "Vielleicht kann ich dann dieses Konzept umsetzen – dieses Serien-Konzept. Und Chris und ich überlegen immer noch, ob wir noch mal ein Buch schreiben", plauderte die Moderatorin aus. Zur Erinnerung: 2019 veröffentlichte sie gemeinsam mit Kumpel und Webvideo-Produzent Chris Halb12 das Sachbuch "Hätte ich das mal früher gewusst", das sich mehrere Monate in der Spiegel-Bestsellerliste hielt.

